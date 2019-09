Best Of Volks-Rock‘n’Roller ist das neue Album von Andreas Gabalier und Electrola (Universal Music) vom 12. September 2019.

Best Of Volks-Rock‘n’Roller

Zwanzig Songs. Zwanzig Songs die jeder kennt, und die im gesamten deutschsprachigen Bereich in ausverkauften Stadien lauthals mitgesungen werden. Zwanzig Songsdie eine zehnjährige Glanzkarriere dokumentieren, denn das Phänomen Andreas Gabalier sucht auf weiter Flur seinesgleichen. Der markante Steirer hat sich in der vergangenen Dekade neu erfunden, und die Rolle in die er als Superstar vor unser aller Augen hineingewachsen ist steht ihm sehr gut zu Gesicht.

Das sieht sein Label Electrola ganz genauso, und würdigt das Kraftpaket mit derBest-of Volks-Rock’n‘Roller, die seine größten Hits und die Quintessenz seines Schaffens im Konzentrataufbereitet hat. Die StandardEditionder Best Of erhalten Sie hier im gewohnt schicken Digipack. 20 Songs auf einer Audio CD mit wertigen Booklet.

Aus seinen sechs Alben wurden Fan-Favorites und Songs die ihm am Herzen liegen ausgewählt um diese außergewöhnliche Musikerlaufbahneinzufangen. Andreas Gabalier: Best of Volks –Rock ’n‘ Rollerist die definitiveBestandsaufnahme des Bergbauernbuam, von „Da komm ich her“ bis hier und jetzt, dahin wo seine Lieder ihn getragen haben: nämlich auf das ganz große Parkett.

Als erster Österreicher überhaupt wurde ihm die Ehre zuteil ein MTV Unplugged Konzert geben zu dürfen, es geriet wie alles was er anpackt gigantisch groß. Er vereinte eine Gästeliste die man sich nicht ausdenken kann, die Palette reichte von der Operndiva, über Popstars bis zu Rapmusik. Und auch Arnold Schwarzenegger erkannte in Andreas Gabalier einen Gleichgesinnten, und ließ sich nicht nehmen mit ihm ein Duett aufzunehmen, natürlich ist auch sein persönlicher Motivationssong „Pump it up“ auf dieser Werkschau vertreten. Das Album übernimmt für Andreas Gabalier die Aufgabe einmal inne zu halten, und Revue passieren zu lassen was er alles erreicht hat, während er selber nicht im Traum daran denkt zurück zu schauen, denn für ihn geht nur nach vorn.

Was soll man da noch großartig sagen? Die besten Lieder von Andreas Gabalier auf einem Album, da bleibt kein Wunsch offen. Ein Album, was man haben muss, daher meine ganz klare Empfehlung.