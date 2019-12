Andreas Gabalier – Best of Volks-Rock’n’Roller – Das Jubiläumskonzert live aus dem Olympiastadion in München von Universal Music vom 6. Dezember 2019.

Andreas Gabalier – Das Jubiläumskonzert

Andreas Gabalier veröffentlicht die bislang spektakulärste Livekonzert-Aufzeichnung seiner 10 jährigen Karriere. Nicht nur hat er sich Star Director Hamish Hamilton (Rolling Stones, U2, Coldplay) an seine Seite geholt, sondern mit einer Crew von über 400 Personen, 20 Kameras, 5 Schienenkameras und einer Cineflex Helikopter Kamera eine Konzertproduktion gestemmt, die qualitativ seinesgleichen sucht. Über 210 Minuten Content und 33 Livetracks überzeugen auf ganzer Spur und zeigen das Live-Phänomen Andreas Gabalier. Neben dem Konzert bietet der Volks-Rock’n’Roller im Bonusmaterial private Einblicke und nimmt den Zuseher mit auf eine ganz besondere Geschichte. 4 extrem hochwertige Produkte sind dabei rausgekommen, die für jede Nachfrage das richtige bieten.Oh, wie ist das schön.

Was soll ich sagen, das ist einfach nur großartig und perfekt. Ein geiles Konzert, ich wäre so gerne live dabei gewesen, aber es nun hier zu schauen ist beinahe genauso fantastisch. Die Musik von Andreas Gabalier begeistert mich schon seit 10 Jahren und dieses Konzert ist dabei ein großes Highlight. Ich kann es euch absolut empfehlen euch anzuschauen und zu kaufen, es ist auch perfekt als Geschenk zu Weihnachten geeignet. Viel Spaß beim hören.