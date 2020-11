Andreas Gabalier – A Volks – Rock’n’Roll Christmas

A Volks – Rock’n’Roll Christmas ist das neueste Album von Andreas Gabalier und Electrola (Universal Music) aus dem Jahr 2020.

Andreas Gabalier war es schon lange ein Anliegen ein Weihnachtsalbum aufzunehmen, es fehlte ihm in den vergangenen Jahren nur immer die Zeit. Sein konstanter Aufstieg in den Olymp, von den Festzelten auf die Stadionbühnen war ein Kraftakt, bei dem einem allein beim Zuschauen schon die Puste ausgehen kann. Andreas hat’s mit der ihm eigenen Gelassenheit angepackt und aufs Parkett gelegt. Dann kam das Jahr 2020 und das Timing für “A Volks-Rock’n’Roll Christmas” war plötzlich geschaffen. Auch ein enthusiastischer Bühnenmensch wie Andreas war gezwungen ein wenig kürzer zu treten, also nutzte er die Vakanz in seinem sonst so ausgefüllten Terminkalender, um mit seinem langjährigen Produzenten Matze Roska dieses Album zu produzieren.

Es ist ein Album geworden, das 100%ig Volks-Rock’n’Roll ist und gleichzeitig ein Weihnachtsalbum. Eingesungen wurden die 15 sorgsam ausgewählten Stücke tatsächlich in der letztjährigen Weihnachtszeit u.a. in Nashville, der Spirit dieser Jahreszeit schwebt spürbar durch alle Songs. Man schmeckt förmlich den Zimt, hört das knisternde Kaminfeuer und riecht den Festbraten aus der Küche. Aber Einkehr a la Gabalier geht eben nicht ohne Volks-Rock’n’Roll! Hier wird auch gerockt, und wie! Aber es gibt eben auch detailverliebte Streicherarrangements, hochvirtuose Chorsätze, ganze Big Bands und Orchester, die die konkrete Vision, die Andreas Gabalier für sein erstes Weihnachtsalbum hatte, ausformulieren. In seinen eigenen Worten sollte alles so persönlich und herzlich wie möglich aber auch gleichzeitig einen zeitlosen Charakter haben, das ist ihm zweifellos gelungen!

Ja, was soll man sagen, Andreas Gabalier kennt mittlerweile jeder und jeder der ihn und seine Musik mag, wird auch dieses neue Album mögen. Perfekt für den heiligen Abend. Ihr kennt es ja selbst, an Weihnachten hört man eben Weihnachtslieder und Andreas Gabalier schafft es neues und bekanntes toll umzusetzen, dass dieses Album richtig Laune auf Weihnachten macht. Ist ja auch nicht mehr lange hin und wird sicher in sehr vielen Haushalten gespielt werden. Ich kann es euch sehr empfehlen, hört unbedingt mal selbst rein.