10.000 Bunte Luftballons von Fantasy

10.000 Bunte Luftballons ist das neueste Album von Fantasy und Ariola (Sony Music) vom 24. Juli 2020.

In den vergangenen Wochen und Monaten war es uns allen aufgrund der Corona-Pandemie nur mit ganz viel Fantasie möglich, die eigenen vier Wände zu verlassen und sich in eine andere Welt zu träumen. Auf diesem Gebiet sind die Jungs von Fantasy seit nunmehr über 20 Jahren zu Hause – in Sachen Romantik, Freude und Gänsehaut-Atmosphäre haben sie bis heute nichts eingebüßt. Den Beweis liefern Freddy und Martin mit ihrem elften Studioalbum namens „10.000 bunte Luftballons“ (VÖ: 24.07.2020), das den Schlager-Fans zum einen Abwechslung bescheren und zum anderen der fulminanten Erfolgsgeschichte von Fantasy ein weiteres Kapitel hinzufügen soll.

Das Schlager-Duo Fantasy hat in seiner Karriere über zwei Million Tonträger verkauft, unzählige ausverkaufte Konzerte gespielt und vier Alben auf Anhieb an die Spitze der Charts geführt. Mit fünf Nominierungen für den ECHO, drei „Die Eins der Besten“-Awards sowie etlichen Gold und Platin-Auszeichnungen gehören sie zu den erfolgreichsten Künstlern Deutschlands.

Fantasy hat den Erfolg, den sie haben, nicht umsonst. Die Musik ist auch auf diesem Album wieder mal gelungen, auch sind mit 16 Tracks ausreichend Lieder für die Fans mit dabei. Es ist also Gott sei dank keines dieser 8-10 Lieder Alben, was ich total klasse finde. man bringt den Fans also auch ordentlich was und das was sie bringen macht Spaß. Ich fand lediglich bzw. finde generell die Texte von Fantasy etwas zu einfach, dennoch aber meistens ganz schön. Kann man auf jeden Fall hören, habs gerade laufen gehabt beim aufräumen, da ging alles gleich nochmal etwas schneller, also kann ich es euch auf jeden Fall empfehlen.