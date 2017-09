Spanien vegetarisch ist ein Buch mit spanischen vegetarischen Rezepten aus dem Brandstätter Verlag von 2017.

Spanien vegetarisch: Viele leckere spanische Rezepte sind sowieso vegetarisch, die Spanier ernähren sich oft viel gesünder als wir und haben was leckere Dinge angeht gefühlt eine größere Vielfalt als wir. Eines muss ich aber vorweg noch sagen. Ich bin kein Vegetarier. Aber ich versuche mich oft gesund zu ernähren, auch einfach mal was anderes zu essen als ständig nur Fleisch. Nicht das ich Fleisch in seinen Variationen nicht mögen würde, im Gegenteil, aber ich mag die Vielfalt und die Abwechslung, daher hatte ich großen Spaß an dieser Rezeptesammlung spanischer vegetarischer Gerichte.

Tauchen Sie ein in die Geheimnisse der spanischen Küche: Sie zeigt nicht nur im Umgang mit Gewürzen und Trockenfrüchten maurische Anklänge. Für neue Zutaten war hier die erste Station auf dem Weg von Übersee nach Europa, neue Einflüsse haben über die Jahrhunderte die regionale Küche geprägt. Im sonnenverwöhnten Spanien gibt es fast ganzjährig frisches Gemüse und Obst, alle Rezepte sind auch in heimischen Küchen leicht nachzukochen. Wie in allen Vegetarisch-Bänden sind die Rezepte entsprechend der Verfügbarkeit der Zutaten nach Saisonen gegliedert.

Es gibt zu fast jedem Gericht ein Bild dazu, die Beschreibung ist immer optimal und verständlich geschrieben, das ist ein Buch, das ganz sicher in keiner Küche fehlen darf, viel Spaß beim Kochen und Essen.

8,5 von 10 spanischen Köchen