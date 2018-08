SCHLAGER ist das neueste Album von Vanessa Mai und Ariola (Sony Music) vom 3. August 2018.

SCHLAGER von Vanessa Mai: Ein Album mit dem Titel SCHLAGER und einem Cover, das ein Tattoo auf der Unterlippe von VANESSA MAI zeigt. Wort und Bild dokumentieren auf einen Blick symbolisch den Grenzgang der Künstlerin, die sich seit ihrem Karrierestart als Solosängerin dagegen gewehrt hat, in eine musikalische Schublade gesteckt zu werden und damit vermeintlich nur einen engen kreativen Raum zur Verfügung zu haben. Das ist keine Absage an das Genre, das der 26-jährigen ohnehin seit ihrer Kindheit ganz nahe ist, es ist vielmehr eine bewusste Öffnung zur musikalischen Symbiose. Nirgendwo anders , sagt VANESSA MAI, gibt es in den Köpfen so tiefe Gräben zwischen den Musikrichtungen, wie in Deutschland. Das gefällt mir nicht. Ich möchte nicht auf eines verzichten müssen, um etwas anderes zu probieren. Also präsentiert VANESSA MAI mit SCHLAGER ein Album, das mit Sicherheit für Diskussionsstoff sorgen wird.

Ich will ehrlich sein, ich bin nun nicht so der große Schlager-Kenner. Ich kannte Vanessa Mai nur aus der letzten DSDS Staffel, bei der sie in der Jury saß. Musik von ihr hatte ich noch nicht gehört. Erst mit ihrem letzten Album habe ich die Künstlerin kennengelernt und bin da wirklich froh, denn die Musik ist der Hammer. Daher war es mir auch eine große Freude in dieses zu hören. Die Texte sind so typisch Schlagermusik, ist aber auch okay, es klingt alles sehr modern, so muss Schlager eigentlich sein. Ein tolles Album, dass voll ist mit guten Tracks, die man wirklich hören kann. Ich war von einer Schlagerplatte selten so begeistert wie von dieser, hört unbedingt selbst mal rein.

8,0 von 10 soliden Alben