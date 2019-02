Resident Evil 2 ist ein Remake von dem berühmten Horrorspiel für die PS4 von Capcom aus dem Jahr 2019.

Resident Evil 2: Resident Evil 2 – Der Klassiker des Horror-Genres wird neu erfunden! Leon Kennedy und Claire Redfield kehren in dem Survival Horror-Meisterwerk zurück nach Racoon City – ab dem 25. Januar 2019 in atemberaubender Qualität für PlayStation 4, Xbox One und PC. Resident Evil-Veteranen erwarten altbekannte Schauplätze – die mit neuen Rätseln und Handlungsebenen schreckliche Uberraschungen bereit halten!

Gänsehaut garantierende Neuinterpretation eines Horrorklassikers – Basierend auf der Veröffentlichung für die erste PlayStation im Jahr 1998 wurde das Spiel von Grund auf neu entwickelt. Der junge Polizist Leon S. Kennedy on und die Studentin Claire Redfield versuchen, die Gründe für die Zombie-Epidemie in Racoon City aufzudecken.

Entwickelt mit Capcoms proprietärer RE Engine bietet Resident Evil 2 Atem beraubend fotorealistische 4K-Grafik, während beeindruckende Lichteffekte eine intensive Atmosphäre entstehen lassen, wenn Spieler durch die Gänge des Raccoon City Police Department (RPD) schleichen.

Resident Evil 2 zeigt die Geschehnisse in Racoon City in einer neuen Over-the-Shoulder-Kameraperspektive und einem modernisierten Steuerungssystem – zusammen mit legendären Spielmodi aus dem Original.

Dank der modernen RE Engine von Capcom wurden die Umgebungen und Charaktere von Racoon City bis ins kleinste Detail neu erschaffen – spektakulärer denn je.

Die fotorealistische Grafik erweckt die Toten wieder zum Leben – Furcht erregender als jemals zuvor. Jede Kugel zählt, wenn sich Spieler den Zombies in den engen Gängen der Polizeistation und sogar ganz neuen Arealen stellen müssen.

Das originale Resident Evil 2 ist ein absoluter Klassiker des Horror-Genres und konnte sich seit seiner Veröffentlichung im Jahr 1998 weltweit nahezu 5 Millionen mal verkaufen. Nach den schrecklichen Vorkomnissen im Herrenhaus aus Resident Evil 1 müssen sich der junge Polizist Leon S. Kennedy und die Studentin Claire Redfield der ausbreitenden Bedrohung einer Zombie-Epidemie in Racoon City entgegen stellen und gemeinsam die düsteren Machenschaften der Umbrella Corporation aufdecken.

8,0 von 10 Untoten