Autobahnpolizei Simulator 2 ist ein PlayStation 4 Spiel von Aerosoft vom 20. Februar 2020.

Autobahnpolizei Simulator 2

Beginnen Sie Ihre aufregende Karriere als Ordnungshüter auf Europas schnellsten Straßen. Im Autobahnpolizei Simulator 2 haben Sie zum ersten Mal die Möglichkeit, im „Character Creator“ Ihre persönliche Spielfigur vom Kopf über Körperbau bis hin zur Kleidung selbst zu erstellen. Ihr Abenteuer beginnt direkt in der Polizeistation, in der sich weitere Kollegen aufhalten. Im Laufe des Spiels können Sie die Station weiter ausbauen, was Ihnen den Zugang zu neuen Möglichkeiten und Aufgaben eröffnet.

Auf Sie warten abwechslungsreiche, zufällig ausgewählte Missionen, die Sie jederzeit übernehmen können, wie z.B. Verfolgungsjagden bei hohen Geschwindigkeiten, umsichtige Eskortfahrten oder auch Unfallsicherung und Verkehrskontrolle. Absolvieren Sie diese Einsätze erfolgreich, steigen Sie nach und nach im Rang auf. Neben dem freien Spiel überzeugt dieses Mal auch eine spektakuläre und aufwendig inszenierte Story, die in mehr als 20 Missionen erzählt und durch Cutscenes aufgelockert wird. Alle Missionen, egal ob in der Story oder im freien Spiel, sind zudem aufwendig vertont und bieten so ein realistisches und spannendes Spielerlebnis. Für all diese Einsätze stehen ein Funkstreifenwagen und ein Zivilfahrzeug sowie erstmalig ein Polizeivan bereit. Sie alle verfügen über eine LED-Matrix und realistische Sirenensignale, die sich je nach Umstand der Mission unterscheiden.

Ich hatte den ersten Teil schon ganz gerne gespielt, wenn man auch sagen muss, dass es rein optisch betrachtet kein großer Knaller ist. Grafisch also eher schlecht, dafür ist die Funktionalität gegeben und trotz schlechter Grafik und klobrigen Figuren macht das Spiel eine Menge Spaß.