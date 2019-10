Bus Simulator ist ein Spiel von Astragon für die PlayStation 4 (PS4) das am 17. September 2019 erschien.

Bus Simulator

Im Bus Simulator erleben Sie in einem riesigen, frei befahrbaren stadtgebiet hautnah den spannenden Alltag eines Busfahrers. Setzen Sie sich hinter das Steuer ihrer 8 original lizenzierten stadtbusse der Marken mercedes-benz, setra, man und iveco und befördern Sie Ihre Passagiere sicher und pünktlich an Ihr Ziel – alleine im Einzelspieler- oder gemeinsam mit Ihren Freunden im synchronen Multiplayer-Modus.

Ich bin eigentlich ein wenig begeistert vom Bus Simulator. Er sieht auf der PS4 gar nicht mal so schlecht aus und trotz gewissen Umfang und Realitätsnähe, was die Steuerung und die Funktionen angeht ist das Spiel ziemlich einfach zu bedienen. Selbst als Neuling hatte ich die Kniffe nach wenigen Minuten raus. Die Stadt sieht hübsch aus, man hat die Unreal Engine genommen, da ist natürlich noch einiges möglich, aber für den Anfang bekommt man hier ein gar nicht so hässliches Spiel. Wenn man mal daran denkt, wie die Simuatoren noch vor Jahren aussahen ist das ein Meilenstein. Mir hat das Spiel gefallen, gerade in der Linienplanung kann man sich austoben und immer wieder neues entdecken. So kann man sein kleines Unternehmen zu einem der führenden Transportunternehmen machen. Macht kurzweilig eine Menge Spaß, daher schaut es euch doch einfach selbst mal an.