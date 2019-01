Online Wächterkontrollsystem der Firma SoftClean vorgestellt

Ich möchte euch heute mal etwas ganz besonderes vorstellen und zwar das online Wächterkontrollsystem der Firma SoftClean.

Ich muss etwas ausholen, wie ich überhaupt auf dieses System der Firma SoftClean gekommen bin. Ein ganz alter Freund von mir arbeitet in einer Security Firma und erzählte mir vor kurzem von dieser Software, die nach Recherche Code Zeilen in der Größe und Menge von 13 Bibeln besitzt, wie ich in der Ostsee Zeitung nachlesen konnte. Das hat dann natürlich meine Begeisterung für die IT und vor allem fürs Programmieren geweckt und aus einer kurzen Geschichte bei einem Kaltgetränk wurde dann Begeisterung und ich möchte euch hier kurz erzählen, was die Wächterkontrolle der Firma SoftClean also alles kann und was dessen Besonderheiten sind.

Zunächst einmal sei gesagt, dass 18 der 25 führenden Sicherheitsunternehmen in Deutschland dieses Wächterkontrollsystem bereits einsetzen, die Firma SoftClean ist also Marktführer in dem Segment und nach dem was ich darüber alles gelesen habe auch zurecht.

Zunächst sei einmal gesagt, dass das System auf moderner NFC-technologie besteht, für die Profis unter euch. In deutsch sagt man Nahfeldkommunikation, also kontaktlosen Austausch von Daten per elektromagnetischer Induktion, aber das genauer zu erklären würde diesen Rahmen sprengen. Das System beinhaltet außerdem eine GPS-Positionsbestimmung und damit ist eine Echtzeitübertragung der Kontrolltouren möglich. Zu einer weiteren Funktion gehört das Personen-Notruf-System und natürlich sinnvoll dazu die Totmannschaltung. Das sind aber nur einige von vielen Funktionen, die ihr natürlich auf der Herstellerseite nochmal detaillierter findet.

Viel interessanter finde ich die Verarbeitung der Daten, Zeiterfassung & Nachweisführung ist dabei das Stichwort. Das System übernimmt also nicht nur essentiell wichtige Aufgaben für Wachleute, sondern auch für die Oganisatoren, oder auch der Firmen, die einen gewissen Schutz in Auftrag geben. So bleibt alles für jeden verantwortlichen transparent sowie leicht und gleich prüfbar. Diese ganzen Daten laufen natürlich in Echtzeit ab und man hat verschiedene Möglichkeiten sich diese über das Portal der Firma abzurufen als Kunde. Für das Sicherheitsunternehmen natürlich gold wert, denn so kann man seine Leistungen komfortabel nachweisen. Der Kunde weiß jederzeit, dass bei ihm alles in Ordnung ist und erfährt es bei Ausnahmen zuverlässig.

Das Unternehmen stellt auch verschiedene Smartphones zur verfügung, die ziemlich robust sind, zum einen ist das das RugGear RG310. Dies ist ein 2,4“ Tastentelefon. Eine Nummer größer ist das RugGear RG735, ein reines Smartphone mit 5″ Größe. Wer es lieber ganz groß mag, für den bietet die Firma noch das Tablet RugGear RG910 in einer Größe von 8″. Alle Geräte können wunderbar mit Wasser, Staub und große Temperaturschwankungen umgehen und sind damit für einen Außeneinsatz mehr als geeignet.

Abschließend kann ich sagen, dass dieses Wächterkontrollsystem die sprichwörtliche Eierlegende Wollmilchsau für Sicherheitsunternehmen ist, die ihre Arbeit ganz genau nehmen. Es gibt noch so viele andere Funktionen, wenn ich diese aber alle aufzähle, dann sprengt das jeden Rahmen. Ich hatte mich, wie oben geschrieben, durch einen Kumpel dafür interessiert und muss in der Tat feststellen: Das ist ein tolles System. Ich denke bzw. ich weiß, dass er sich als Wachmann sicherer fühlt, wenn seine Arbeit vernünftig kontrolliert wird, sich aber auch das Unternehmen, für das er zuständig ist sich sicherer fühlt. Ich wette, dass aus 18 von 25 Sicherheitsunternehmen die dies System nutzen bald mehr werden.