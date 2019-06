MotoGP 19 ist ein Rennspiel von Bandai Namco Entertainment für die PS4, das am 6. Juni erschien.

MotoGP 19: MotoGP™19 feiert den Motorradsport mit vielen neuen Inhalten! Fordern Sie Ihre Freunde heraus, erschaffen Sie Ihr eigenes Pro-Event und werden Sie zum Rennleiter im besten und verzögerungsfreiesten Multiplayer-Erlebnis! Lassen Sie die größten Rivalitäten in den historischen Herausforderungen wieder aufleben und entdecken Sie legendäre Fahrer, Motorräder und Teams aus der Geschichte der Serie.

Bestehen Sie gegen die schnellste und menschlichste KI, basierend auf maschinellem Lernen, was es noch nie zuvor in einem Rennspiel gab! Wählen Sie Ihren Lieblingsfahrer aus der offiziellen Saison 2019 und fahren Sie auf 19 verschiedenen Strecken! Alle Klassen stehen Ihnen zur Verfügung: Red Bull MotoGP™ Rookies Cup, Moto3™, Moto2™, MotoGP™ und die brandneue MotoE™. Lassen Sie Ihrer Kreativität im Editor freien Lauf und machen Sie Ihren Fahrer einzigartig. Kreieren Sie Ihren eigenen Stil und wählen Sie aus der bisher größten Auswahl an Marken und Accessoires.

Kombinieren Sie im neuen Grafik-Editor Schriften und Formen um Ihren Helm, den Rückenaufnäher oder die Renn-Nummer zu personalisieren oder laden Sie die Kreationen von anderen Spielern herunter. Starten Sie als Anfänger im Karriere-Modus und fahren Sie bis an die Spitze der Königsklasse! Wenn Sie bereit sind für eine noch größere Herausforderung, können Sie im Pro-Modus als MotoGP™ Fahrer an den Start gehen! Verbesseren Sie die Leistung Ihres Motorrads während der Tests und entwicklen Sie die perfekte Siegstrategie!

Das ist schon wieder einige Jahre her, dass ich das letzte Mal MotoGP gespielt habe, daher hatte ich mich riesig gefreut als ich diese Tage sah, dass ein neuer Teil erscheint. Am letzten Wochenende wollte ich es mir dann mal kurz anschauen und bin dran hängen geblieben und habe es gesuchtet, weil es mir einfach mega Spaß gemacht hat. Die Grafik ist beachtlich, die Animationen der Fahrer fantastisch und das ist schon das große Highlight des Spiels. Einzig die Gesichter der Fahrer sehen noch unlebhaft aus. Bei Regen sind die Rennen optisch übrigens am schönsten.

Wer sich mit dem Motorsport auskennt wird sich sehr über den neuen Modus freuen, der die historischen Events darstellt. Da kann man die Historie des Motorradrennsports nachspielen, was besonders viel Abwechslung bringt. Leider ist der Managmentmodus wieder nicht dabei, zuletzt gab es den 2017, wenn ich mich richtig erinnere, aber in diesem Jahr hat man sich mit dem historischen Modus wieder was tolles einfallen lassen.

Die KI ist mir noch sehr positiv aufgefallen, ich hatte das Gefühl das nach mehreren Rennen weniger Fehler gemacht wurden. Bzw. hatte ich das Gefühl das die KI sich auf mich und meinen Fahrstil einstellt. So werden die Rennen im späteren Verlauf immer interessanter. Das hat der Entwickler richtig gut hinbekommen. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich sehr viel Spaß mit dem Spiel bisher hatte und wohl auch noch viele Stunden haben werden. Ich kann euch sehr empfehlen hier einfach mal selbst reinzuschauen, es macht ordentlich Spaß.

9,0 von 10 scharfen Bremsmanövern