MLB – The Show 19 ist ein Baseballspiel von Sony, das am 23. April 2019 für die PS4 erschien.

MLB – The Show 19: Werde im neuesten Teil von Sony San Diego Studios unglaublich realistischer Baseball-Simulation Teil der Major League. Egal, ob du dir im umfassenden Karrieremodus im RPG-Stil einen Namen machst, online gegen andere Spieler antrittst, in die Rolle von alten und neuen MLB-Legenden schlüpfst oder einfach nur ein schnelles Spiel zwischendurch einlegst … das ist deine Show.

Das letzte Baseballspiel, das ich gespielt habe war TV Sports Baseball auf meinem Amiga 600 vor bestimmt fast 30 Jahren. Damals war ich schon so fasziniert vom Baseball, zumindest als Spiel. Die Sportart hat mich irgendwie nie so wirklich interessiert, was vielleicht auch daran lag, dass man es im deutschen Fernsehen nicht wirklich sehen kann. Als Spiel aber habe ich das damals schon stundenlang spielen können. Jetzt, so viele Jahre später habe ich MLB – The Show 19 entdeckt und musste das natürlich sofort probieren.

Ich war vom ersten Moment an so begeistert wie damals auf dem Amiga 600. Das Spiel sieht einfach nur fantastisch aus, beinahe wie in echt und damit meine ich eben nicht nur die Grafik, sondern auch die Spielerbewegungen. Die Animationen der Spieler gleichen den echten beinahe ganz genau. Natürlich hat das Spiel viele weitere Stärken, richtige Baseball-Fans werden sich sicher über die Legendären Spieler freuen, die ich leider alle nicht wirklich kannte. Es macht aber auch Spaß, wenn man diese nicht kennt, weil das Spiel sie eben ganz besonders darstellt. Was ich damit sagen will: Selbst wenn man kein Fan der Sportart ist, wie ich, macht das Spiel mega viel Spaß, weil es eben so toll funktioniert. Ich kann euch da sehr empfehlen es euch einfach mal selbst anzuschauen.

9,0 von 10 Homeruns