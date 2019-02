Marvel’s Spider-Man ist ein PlayStation 4 exklusives Spiel von Sony Interactive Entertainment aus dem Jahr 2018.

Marvel’s Spider-Man: Marvel und Insomniac Games bringen Ihnen gemeinsam eine brandneue und authentische Spider-Man-Geschichte. Das ist nicht der Spider-Man, den Sie aus Filmen oder anderen Spielen kennen. Hier kommt ein erfahrener Peter Parker, der das Verbrechen in New York City auf wahrhaft meisterliche Art bekämpft. Gleichzeitig versucht er, sein chaotisches Privatleben und seine Karriere unter einen Hut zu bringen, während das Schicksal von 9 Millionen New Yorkern auf seinen Schultern lastet. Nach acht Jahren hinter der Maske ist Peter Parker zum Experten für Verbrechens-bekämpfung geworden. Spüre die Kraft eines erfahreneren Spider-Man – mit improvisierten Kämpfen, dynamischer Akrobatik, flüssiger Fortbewegung und Interaktion mit der Umgebung. Dieser Spider-Man ist kein Anfänger mehr, sondern der stärkste, den Sie je gespielt haben.

Die Welten von Peter Parker und Spider-Man prallen in dieser neuen, actiongeladenen Handlung aufeinander. In diesem neuen Spider-Man-Universum gibt es ein Wiedersehen mit vertrauten Charakteren aus dem Leben von Peter und Spider-Man, die hier eine ganz neue Seite von sich zeigen. Der Big Apple erwacht zum Leben – in der umfangreichsten Welt, die Insomniac bisher erschaffen hat. Schwingen Sie sich durch eindrucksvolle Stadtteile und erhalten Sie einen atemberaubenden Blick auf kultige Schauplätze, die Sie aus Manhattan und dem Marvel-Universum kennen. Bezwingen Sie mithilfe der Umgebung Ihre Gegner in epischen Kämpfen.

Ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll. Spider-Man Spiele waren bisher nie so mein Fall, weil diese typische Action, die man aus Comics oder Filmen kennt schwer umzusetzen war. Das macht aber dieser Titel besser. Das schwingen durch die Stadt macht solche Laune und ist so gut umgesetzt, dass man trotz Schnellreisesystem lieber selbst schwingt. Das Schnellreisesystem habe ich so selten benutzt, eigentlich hätte man das gar nicht einbauen brauchen. Davon war ich schon mehr als begeistert, noch begeisterter war ich von dem Kampfsystem, dass ähnlich dem wie aus den Batman Spielen ist, nur eben schneller und irgendwie flüssiger. So hatte ich höhere Combos und durch die Schnelligkeit auch viel mehr Spaß daran. Selbst Stealth macht mehr Laune, weil es eben auch alles ein bisschen schneller ist.

Etwas Kritik muss aber auch sein, die Abschnitte wenn man nicht als Spider-Man unterwegs sind, sind etwas langweilig gestaltet, da gibts dann auch immer wieder die gleichen Mini-Spiele, aber das ist Kritik auf sehr hohem Niveau, das Spiel macht sonst, in meinen Augen, alles richtig. Ich kann da nur eine klare Kaufempfehlung aussprechen.

9,5 von 10 Superhelden