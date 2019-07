Final Fantasy XIV Complete Edition ist ein MMORPG von Square Enix aus dem Jahr 2019. Aktuell erschien das neue Addon Shadowbringers.

Final Fantasy XIV Complete Edition: Die Complete Edition enthält neben dem Hauptspiel Final Fantasy XIV: A Realm Reborn die drei Erweiterungen Final Fantasy XIV: Heavensward, Final Fantasy XIV: Stormblood und Final Fantasy XIV: Shadowbringers sowie 30 Tage Spielzeit.

Final Fantasy XIV: A Realm Reborn: Machen Sie sich auf zu einem epischen und immer wieder faszinierenden Abenteuer in der Welt von Final Fantasy. Erkunden und befreien Sie mit Freunden aus der ganzen Welt die Reiche von Eorzea und erleben die liebgewonnenen Markenzeichen des erfolgreichen Final Fantasy Universums, wie Luftschiffe, Chocobos, Mogrys und vieles mehr!

Final Fantasy XIV: Heavensward: HEAVENSWARD erweitert FINAL FANTASY XIV: A REALM REBORN um weitere Teile Eorzeas, wie dem zentralen Hochland von Coerthas und den schwimmenden Landmassen über dem Meer der Wolken.

Final Fantasy XIV: Stormblood: Tauchen Sie ein in das nächste Kapitel des preisgekrönten FINAL FANTASY XIV Online und dessen atemberaubende neue Erweiterung – Stormblood! Erkunden Sie die Weiten neuer Länder, unter anderem Ala Mhigo und Doma. Bestreiten Sie als Krieger des Lichts hunderte neuer Aufträge, um der in Eorzea heraufziehenden Bedrohungen durch das garleanische Imperium Einhalt zu gebieten.

Final Fantasy XIV: Shadowbringers: Erkunden Sie atemberaubende neue Umgebungen, treffen Sie auf exotische, nie gesehene Völker, meistern Sie aufregende neue Jobs und kämpfen Sie Seite an Seite mit wohlbekannten NPCs im neuen Koop-Modus auf den Pfaden Ihrer Reise ins Unbekannte.

Das neue Addon Shadwobringers hat mich dazu gebracht Final Fantasy XIV endlich mal selbst zu spielen. Ich hatte mir das lange schon mal vorgenommen und als ich sah, dass dieses Addon rauskam war ich total gespannt darauf wie das Spiel so ist, vor allem aber weil es das jetzt auch für die PS4 in der kompletten Edition gibt.

Ich kann euch eines sagen, mir hat das riesen Spaß gemacht. Mal ein etwas anderes MMORPG mit richtig guter Story. Leider sind nicht alle NPCs vertont, was ich schade fand, denn das bedeutet sehr viel Text lesen. Was aber wesentlich besser gelungen ist sind zum einen die Questreihen und die Steuerung mit Controller. Da hat man sich ein einfaches System ausgedacht, was man im Grunde nach wenigen Minuten gut versteht und umsetzen kann. Das hätte ich wirklich so nicht erwartet und bin insgesamt mehr als positiv überrascht. Ich kann euch sehr empfehlen hier einfach selbst mal reinzuschauen, die Spielwelt ist voller Spieler, Ideen, Quests und spannenden Abenteuern.

9,0 von 10 spannenden Kämpfen