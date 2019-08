F1 2019 ist eine Rennsimulation von Codemasters und erschien am 28. Juni 2019 für die PS4.

41 Bewertungen F1 2019 Jubiläums Edition [Playstation 4] Das offizielle Formel-1-Videospiel der 2019 FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP

Enthält alle offiziellen Fahrer, Teams, Boliden und Strecken der Saison 2019, sowie erstmals auch den Start in der F2

Veröffentlichung noch vor der Sommerpause und vor dem Großen Preis von Österreich und Deutschland

Die Erstauflage erscheint als exklusive Jubiläums-Edition mit zwei Classic-Car-DLCs: 2010 Ferrari F10 und 2010 McLaren MP4-25

Herausgeber: Codemasters

Letzte Aktualisierung am 9.08.2019 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

F1 2019: F1® 2019 das offizielle Spiel der 2019 FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, fordert Dich heraus, Deine Rivalen in dem ambitioniertesten F1®-Spiel der Seriengeschichte zu besiegen. F1® 2019 umfasst alle offiziellen Teams, Fahrer sowie die 21 Strecken der 2019 Saison. Erstmals beginnen Spieler Ihre Karriere in der F2 mit der kompletten 2018 Saison und Fahrern wie George Russel, Lando Norris und Alexander Albon. Starten in der F2-Serie und bestehende Rivalitäten mit in die F1®-Meisterschaft nehmen. Hast Du das Zeug dazu?

F1® ist das von Fans und Fachpresse gleichermaßen am besten bewertete Rennspiel-Franchise aller Zeiten. Auch F1® 2019 bietet eine Spielerfahrung, die der Qualität und den Werten des Vorbilds in der Realität entspricht. Dank eines größeren Fokus auf der grafischen Darstellung, wurden die Umgebungen noch weiter verbessert und die Strecken erwachen so realistisch wie noch nie zu digitalem Leben. Die Nachtrennen wurden vollständig überarbeitet und die optimierte F1®-Übertragungs-Optik und -Vertonung stellt das gesamte Rennwochenende realistischer als jemals zuvor dar.

Zum zehnjährigen Jubiläum der Serie erhalten Spieler in der limitierten Jubiläums Edition zwei Classic-Cars der 2010 Saison; den Ferrari F10, gefahren von Fernando Alonso und Felipe Massa sowie Lewis Hamilton und Jensons Buttons McLaren Mp4-25.

Das ist schon wieder einige Jahre her, dass ich ein einen F1 Titel von Codemasters gespielt habe, viel zu lange dachte ich mir diese Tage. Rennspiele sind genau mein Ding, ich liebe das einfach seit dem ersten Grand Prix Spiel für den C64 das ich hatte. Das muss irgendwann Ende der 80er Jahre gewesen sein, seit dem hat mich die Formel 1 in ihren Bann gezogen und mit F1 2019 habe ich diese Liebe wieder entdeckt. Das Spiel sieht fantastisch aus, ist unglaublich realistisch und macht einfach nur jede Menge Spaß. Besonders bei Regen sieht das Spiel klasse aus und zeigt optisch was es kann.

Am besten hat mir die Möglichkeit gefallen in der F2 anzufangen, wenns nach mir geht hätte das ruhig auch noch die Formel 3 sein können, ich habe da Spaß daran mich hochzuarbeiten und weiß gar nicht wie viele Stunden ich mittlerweile in dieses Spiel versenkt habe. Ich kann es euch einfach nur empfehlen, es macht total Spaß, in diesem Sinne, VOLLGAS.

9,5 von 10 Rennboliden