Die Weisheit der Wölfe ist ein Hörbuch von Random House Audio vom 8. April 2019.

Die Weisheit der Wölfe: Kein anderes Lebenwesen ist uns so ähnlich wie der Wolf: Wölfe kümmern sich empathisch um ihre Alten und Verletzten, erziehen liebevoll ihren Nachwuchs und haben die Fähigkeit, im Spiel alles zu vergessen. Sie denken, träumen, machen Pläne und kommunizieren intelligent. Die Wolfsexpertin Elli H. Radinger offenbart verblüffende und bisher unbekannte Erkenntnisse über das Leben von Wölfen und erzählt spannende Geschichten über Werte wie Familiensinn, Vertrauen, Geduld, Führungsfähigkeit, Achtsamkeit, Umgang mit Misserfolgen oder Tod.

Ein absolut klasse Hörbuch. Ich liebe ja Sachbücher, ich lerne gerne neues und gerade das Thema Wölfe interessiert mich sehr. Grund dafür ist es, dass ich in einer Region wohne in der Wölfe in Deutschland vorkommen. Ich finde es spannend, dass Wölfe wieder in Deutschland sind und ich finde es auch spannend zu erfahren, dass Wölfe eben nicht die Wesen sind, die wir aus Filmen kennen, sondern ganz anders. Das beweist die Autorin hier eindrucksvoll, die auf eine lockere Art und Weise von ihren Erlebnissen und Beobachtungen bei Wölfen redet. Da lernt man jede Menge und es macht auch noch Spaß zuzuhören. Ich kann euch sehr empfehlen hier einmal reinzuhören wenn ihr wirklich wichtiges über Wölfe erfahren wollt.

9,5 von 10 sozialen Wölfen