Acht Eimer Hühnerherzen von Acht Eimer Hühnerherzen

Acht Eimer Hühnerherzen heißt das gleichnamige Album der Band Acht Eimer Hühnerherzen von Destiny Records (Broken Silence) vom 23. März 2018.

Destiny Records (Broken Silence)

Audio CD

Acht Eimer Hühnerherzen: Tja, ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll. Irgendjemand hat mir auf gut Glück diese CD der Band Acht Eimer Hühnerherzen geschickt. Ohne Presseinformationen, ohne irgendeine Info, einfach so geschickt und ich weiß nicht einmal von wem. Normalerweise finde ich so etwas frech, aber mir war langweilig und so hörte ich eben rein. Nebenbei machte ich mich im Netz auf die Suche.

Man findet bis auf eine nicht wirklich präsente Facebook Seite so gut wie nichts. Ich kann nur mutmaßen, dass die Band neu ist. Auf Facebook hat sie so um die 200 likes, ne Dorfband könnte man sagen, wobei selbst die haben bei uns mehr likes. Eigentlich eine CD wo ich sagen würde „Hört sie euch nicht an“, aber soll ich euch was verraten? Ich finde den Sound richtig klasse. Deutsche Texte, rockige Musik, ein Mix eben aus Rock, Punk, Ska, irgendwie sowas, ich kann es gar nicht richtig zuordnen. Man findet allerdings sonst nichts im Netz, nicht einmal das Album Cover. Ich denke aber das wird sich in Bälde ändern, haltet mal die Augen offen, der Sound macht echt Laune.

8,0 von 10 unbekannten Künstlern