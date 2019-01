20 Jahre DJ Ötzi – Party Ohne Ende ist ein Best Of Album von DJ Ötzi und Electrola (Universal Music) vom 4. Januar 2018.

20 Jahre DJ Ötzi – Party Ohne Ende: Es ist 2019 zwanzig Jahre her, dass DJ ÖTZI, der Sänger mit der unverwechselbaren Stimme, dem großen Herzen und der Wiege im tirolerischen Ötztal praktisch über Nacht die Charts erobert und in der Folge mit seinen Songs sogar von Ohio bis Tennessee, von Texas bis Arizona in den US-Country-Sendern Gehör findet. Apropos Amerika: Der glühende Elvis-Fan Gerry Friedle (wie DJ ÖTZI bürgerlich heißt), der die Liebe zu seinem Idol unter anderem dadurch bekräftigt, dass er seiner Tochter denselben Vornamen gibt, wie Elvis einst seiner Lisa-Marie, kollaboriert 2012 mit den legendären Bellamy Brothers für ein ganzes Album mit 15 englischsprachigen Songs und hat Hits wie „Sweet Caroline“ stets als feste Bestandteile seiner Tracklist auf Tour und bei Konzerten.

Aus Anlass des runden Jubiläums hat der dreifache ECHO-Gewinner DJ ÖTZI jetzt diese Hits und weitere musikalische Schätze für ein Doppelalbum zusammengestellt, neu eingesungen und geremastered. 40 Songs, darunter fünf neue Lieder, in deutscher und englischer Sprache: „20 Jahre DJ ÖTZI – Party ohne Ende“. Ein Kompendium neuerer Musikhistorie, von den legendären Feten-Hits bis zu nachdenklich stimmenden Balladen, vom Raketenstart „Anton aus Tirol“ bis zur aktuellen Single „Bella Ciao“, deren deutschen Text der große Peter Plate DJ Ötzi auf den Leib schneiderte. Natürlich ist „Geboren um dich zu lieben“ genauso dabei, wie „Der DJ aus den Bergen“, „7 Sünden“ und „A Mann für Amore“.

Wahnsinn, wie lange DJ Ötzi schon erfolgreich in der Musikszene vertreten ist. 1999 war sein großer Hit „Anton aus Tirol“. Ich hätte damals nicht gedacht, dass man seine Musik auch noch 20 Jahre später hört. Auch wenn ich selbst nicht jeden Track toll finde, hat er unzählige gesungen, die ich gerne höre. Genau diese sind auf diesem Album in neuen Remixen enthalten. So bekommt man was man kennt und gleichzeitig was neues. Ich hatte großen Spaß mit dem Album und kann euch ein reinhören mehr als empfehlen.

8,5 von 10 Tirolern