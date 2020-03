Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist : Link Evolution ist ein Spiel von Konami, das am 24. März 2020 auf Steam erschien.

Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist : Link Evolution

Erlebe mit Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution mehr als 20 Jahre Yu-Gi-Oh!-Geschichte! Baue dein Deck aus über 10.000 Karten und tritt gegen die bekanntesten Duellanten des Yu-Gi-Oh!-Universums an. Erlebe die Geschichten von der ersten Yu-Gi-Oh!-Zeichentrickserie bis zu Yu-Gi-Oh! ARC-V noch einmal und fordere die neueste Duellanten-Generation aus der virtuellen Welt von Yu-Gi-Oh! VRAINS heraus!

Die neuen Link Monster-Karten ändern für erfahrene Duellanten nicht nur die Art und Weise, sondern auch den Ort des Ausspielens ihrer Karten.

Erlebe originalgetreue Szenen und Duelle aus jedem Teil der Zeichentrickserie.

Neue Duellanten können das Yu-Gi-Oh! TRADING CARD GAME mit dem Tutorial für Anfänger ganz einfach erlernen.

Übernimm in Reverse Duels die Rollen von Bösewichten aus der Serie.

Tritt in Battle Pack Sealed Pack- und Draft Play-Spielen an!

Umfasst alle herunterladbaren Inhalte des zuvor erschienenen Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist.

Ich muss zugeben, dass ich mich im Yu-Gi-Oh! Universum nicht so gut auskenne und ich würde mich nun auch nicht als Fan bezeichnen, aber ich wollte immer mal eines dieser Kartenspiele spielen und da ich selbst gelesen habe, dass Yu-Gi-Oh! dabei das non plus Ultra sein soll, ist es dann auch das geworden. Da ich noch nie so ein Spiel gespielt habe, bin ich in der Tat bei komplett 0 angefangen. Ich kannte die Regeln nicht, ich wusste nicht wie man ein solches Spiel spielt und ich hatte keine Ahnung, ob das überhaupt was für mich ist und zugegeben, einfach so losspielen funktioniert auch nicht. Muss man aber auch nicht, denn das Spiel bietet mehr als ein Dutzend Tutorials, bei denen man alle Regeln spielt und die man jederzeit wiederholen kann. So hat man das Spiel grundlegend nach nem Stündchen schon drauf, bis man es so richtig beherrscht vergehen aber noch einige Stunden in der Kampagne, aber von Mission zu Mission merkt man irgendwann selbst wie man drinnen ist in dem Spiel, sich verbessert und es zunehmend mehr Spaß macht und genau deshalb, weil das Beschäftigen mit dem Spiel so viel Spaß macht, kann ich es euch empfehlen.