Yoga für Läufer: Einfach besser laufen ist ein Buch aus dem Meyer & Meyer Verlag vom 2. November 2020.

Yoga spielt mittlerweile eine essenzielle Rolle in der Sportwelt und stellt einen wertvollen Begleiter für Läuferinnen und Läufer dar. Viele Yogaposen helfen dabei, die Laufbewegung zu optimieren, die Laufleistung zu steigern und gleichzeitig die Belastung auszugleichen, um u. a. Verletzungen vorzubeugen. Auch hilft Yoga bei der Entspannung und der Regeneration. Während einer Verletzungspause lernte Sandra Blanz Yoga als alternative Trainingsform und dessen Vorteile speziell für Sportler kennen.

Seither zählt Yoga zu einem festen Bestandteil in ihrem Trainingsalltag. Aus dem Blickwinkel der Läuferin und mit dem Fokus auf der Laufbewegung betont das Buch den sportlichen Ansatz und Zugang in die Yogapraxis. Die Autorin erklärt, warum bestimmte Posen für Läuferinnen und Läufer besonders gut geeignet sind und wie diese erfolgreich in das eigene Lauftraining eingebunden werden können.

Seit ich mal vor Jahren ein richtig motivierendes Buch übers Laufen von Christian Schiester gelesen habe, bin ich begeistert und Laufe ab und an. Dies wollte ich mal wieder intensivieren und fand durch Zufall dann dieses Buch was ergänzend sehr gelungen ist, denn hier sind im Speziellen Übungen, die das Laufen unterstützen. Es setzt also den Fokus auf die Laufbewegungen und ist daher ein Highlight eben für jeden Läufer. Das Buch ist dabei gut beschrieben und angenehm bebildert, dass alle Übungen sehr gut dargestellt sind und keine Fragen offen bleiben. Daher meine klare Empfehlung.