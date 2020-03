World War Joy von The Chainsmokers

World War Joy ist das neueste Album von The Chainsmokers und Smi Col (Sony Music) vom 10. Januar 2020.

1,3 Millionen Streams haben die Tracks des dritten Chainsmokers-Albums World War Joy in den vergangenen Monaten bereits angesammelt ab dem 6. Dezember liegt nun endlich der komplette Longplayer vor. Neben den bisher erschienenen Singles und Songs Who Do You Love (featuring 5 Seconds Of Summer), Kills You Slowly , Do You Mean (feat. Ty Dolla $ign & bülow), Call You Mind (feat. Bebe Rexha), Takeaway (feat. ILLENIUM & Lennon Stella) und Push My Luck finden sich im Tracklisting auch vier brandneue Tracks mit vier spannenden Surprise-Kollaborationspartnern: der norwegische DJ/Produzent Kygo (bei Family ), die australische Indie-Singer/Songwriterin Amy Shark ( The Reaper ), die Punk-Pop-Superstars blink-182 ( P.S. I Hope You re Happy ) und die halb-kubanische/halb puertorikanische Songwriterin Sabrina Claudio ( See The Way ).

In den folgenden Wochen wird das US-Duo zudem sieben Live-Videos aus der Nordamerika-Arena-Tour (mit 5 Seconds of Summer und Lennon Stella im Vorprogramm) veröffentlichen, die jüngst zu Ende ging. In Los Angeles kamen blink-182 zu Andrew Taggart und Alex Pall auf die Bühne, um mit einer gemeinsamen Performance die Weltpremiere ihres gemeinsamen Songs P.S. I Hope You re Happy zu feiern. Im kommenden Jahr werden die Chainsmokers auch nach Europa kommen und u.a. Shows in Deutschland, Großbritannien und Frankreich spielen. Hierzulande stehen Konzerte im Münchner Zenith (7. Oktober) und in der Düsseldorfer Mitsubishi Electric Halle (21. Oktober) auf dem Programm.

In Deutschland konnten sich drei World War Joy -Vorab-Singles in den Offiziellen Deutschen Charts platzieren: Who Do You Love , Call You Mine und Takaway letztere erreichte die Top 30 und kletterte in den deutschen Airplay-Charts bis auf Platz vierzehn. Neben den drei genannten Singles schafften auch Side Effects und Push My Luck den Sprung in den deutschen Airplay-Charts. Die meisten Streams verzeichnet Who Do You Love mit 272 Millionen, gefolgt von Takeaway mit 190 Millionen. Takeaway und Call You Mine erreichten in den USA Goldtstatus, Who Do You Love Platin.