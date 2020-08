Wie die Zeit vergeht: Geschichten zum Vorlesen ist ein Buch aus dem Brunnen Verlag vom 28. Juli 2020.

Neue Vorlesegeschichten für Menschen mit Demenz von der Bestsellerautorin Ulrike Strätling. Ulrike Strätling weiß, wie sie Erinnerungen von Demenzpatienten wachrufen kann. Kleidung und Mahlzeiten, Farben und Gefühle, Natur und Jahreszeiten … Allerlei Alltagserfahrungen werden in kurze, humorvolle Episoden verpackt, sodass Zuhörer und Betreuer mit Freude bei der Sache sind. Darum „funktionieren“ ihre Geschichten, wie immer wieder bestätigt wird. Dieses Buch wendet sich auch an jüngere Demenzpatienten, die heute Sechzig- bis Siebzigjährigen. In vielen Geschichten geht es um typische Freizeitbeschäftigungen, Haushaltsgeräte oder Musik aus den 1960er-Jahren.

Geschichten sind mehr als nur Zeitvertreib. Mit ihnen kann man längst verlorene Erinnerungen wecken und somit die Lebensqualität verbessern. Das weiß Ulrike Strätling aus eigener Erfahrung. Die Autorin pflegte zehn Jahre lang ihre demenzkranke Mutter und entdeckte dabei, was Erzählungen sogar bei fortgeschrittener Demenz bewirken können. Seitdem schreibt die gelernte Erzieherin aus Marl Vorlese-Bücher für Menschen mit Demenz und liest regelmäßig selbst in Pflegeheimen vor.

Ich finde die Idee zu diesem Buch einfach super. Was gibt es besseres als Menschen mit Demenz vielleicht die ein oder andere Erinnerung wieder zu entlocken? Ich glaube in den meisten Fällen wird das funktionieren und ihr werdet sehen wie eure Angehörigen beim Erinnern wieder Spaß haben. So etwas muss man doch empfehlen und das will ich hiermit auch unbedingt machen.