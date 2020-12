Wellness Massage ist eine DVD mit verschiedenen Massagetechniken mit u.a. Cecilia Lopes Catonho Mota von der Bush Media Group aus dem Jahr 2020.

Wellness Massage

Die Wellness-Massage ist eine wohltuende und entspannende Ganzkörpermassage, die mit warmem Massageöl oder Aromaöl durchgeführt wird. Angenehme Streich- und Knettechniken führen zu einer Lockerung der Muskulatur und zu einer besseren Durchblutung der Haut. Bei der Partnerin oder dem Partner angewendet, ist die Wellness-Massage ein besonders liebevolles und berührendes Geschenk. Erlernen Sie mit diesem ästhetisch und detailliert inszenierten Film Schritt für Schritt die Theorie und Techniken der Wellness-Massage. So können Sie Ihre(n) Liebste(n) schon bald von Kopf bis Fuß verwöhnen, vielleicht bei Kerzenschein und mit angenehm duftenden Aromaölen. Ein sinnliches Vergnügen!

Ich fand diese DVD richtig gut. Die Massagetechniken greifen auf den ganzen Körper über, man lernt sehr viele Griffe und somit ist diese DVD gerade für Partner sehr ansprechend, die sich einfach mal gegenseitig massieren möchten, ohne, dass ich jetzt auf das Thema Erotik hinausmöchte, also rein zur Entspannung, denn dieses Programm hat es wirklich in sich, ich denke nach so einer Stunde wird sich euer Partner sehr entspannt fühlen. Probiert es doch einfach mal aus, auch toll geeignet als Geschenk zu Weihnachten, also diese Massage.