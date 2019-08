Was glückliche Menschen anders machen ist ein Buch aus dem TRIAS Verlag vom 7. August 2019.

Was glückliche Menschen anders machen

„Dieses Buch ist eine Einladung an das sprudelnde Glück, das in Dir schlummert und an das erfüllte Leben, das auf Dich wartet: Eine Einladung, auf glückliche Weise immer mehr Du selbst zu werden.“ (Nathalie Marcinkowski)

Glück beginnt nicht erst dann, wenn das Leben scheinbar perfekt ist und wir alle Zweifel und Schwierigkeiten überwunden haben. Glück ist nicht etwas das uns passiert, es ist etwas, das wir in uns selbst finden. Aber wie gelingt uns das? Was können wir von glücklichen Menschen lernen? Die Psychologin und Glücksexpertin Nathalie Marcinkowski begleitet Dich mit wissenschaftlichen Erkenntnissen aus der Positiven Psychologie, direkt erfahrbaren Übungen und inspirierenden Geschichten auf Deiner Reise zu einem erfüllten Leben.

Im Grunde ein gutes Buch mit tollen Ansätzen, die mich zum Nachdenken angeregt haben. Was genau ist eigentlich Glück und wie kann man das empfinden? Man macht sich vieles einfach selbst nicht bewusst, dabei hilft einem dieses Buch. Ich habe gemerkt, dass ich eigentlich ziemlich glücklich sein kann durch die Dinge die ich habe und mache. Mein Fokus lag bisher immer auf den Dingen die ich nicht habe, was total falsch ist und wie gesagt, das muss man sich erstmal bewusst werden. Was ich aber seltsam fand waren die Umweltthemen in diesem Buch. Natürlich ist das immer gut, natürlich sollte man darauf achten Stofftaschen anstatt Plastiktaschen zu verwenden, aber irgendwie gingen diese Abschnitte sehr am Thema vorbei. Dennoch möchte ich das Buch natürlich empfehlen.