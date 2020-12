Vorkurs Informatik für Dummies ist ein Buch aus dem Wiley-VCH Verlag vom 2. Dezember 2020.

Vorkurs Informatik für Dummies

Möchten Sie Informatik studieren und sich vorbereiten, um peinliche Wissenslücken zu vermeiden? Dann ist dieses Buch genau das richtige für Sie! Es verschafft Ihnen einen verständlichen und strukturierten Einblick in die Grundlagen der Informatik. Von der notwendigen Mathematik über erste Programmierschritte mit Python und Java bis zu Kryptografie, Datenbanken und Theoretischer Informatik ist alles dabei. Der Autor kennt die typischen Probleme und Verständnishürden der Erstsemester und hilft Ihnen, einen guten Start ins Informatikstudium zu finden. Und dazu brauchen Sie außer Schulmathe und Interesse für Informatik keinerlei Vorkenntnisse. Also los geht?s, starten Sie gut vorbereitet ins Studium.

Ich selbst habe vor etwa 12 Jahren eine Ausbildung zum Fachinformatiker gemacht, von daher hat dieses Buch nichts neues für ich, aber ich habe mir damals genau so ein Buch gewünscht vor meiner Ausbildung, weil es in der Tat Dinge gibt, mit denen ich damals Schwierigkeiten hatte. So hätte ich mir Wissen schon aneignen können um dann einfach einen leichteren Start zu haben. Bei mir hats nicht funktioniert, weil ich ein solches Buch nicht hatte, aber bei dir kann es funktionieren mit diesem Buch, daher meine klare Empfehlung, vor allem aber, weil es durchaus anspruchsvolle Themen leicht und verständlich erklärt. Schau einfach mal rein, es lohnt sich.