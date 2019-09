Unicorn heißt das neueste Album von D’sound und Daworks Records (Broken Silence) vom 6. September 2019.

Unicorn von D’sound

Das brandneue Album der norwegischen Erfolgsformation D‘SOUND bietet einen hitverdächtigen Mix aus Soul, Funk und Pop. Feat. ARMI MILLARE (UP DHA RMA DOWN und ARNETTA JOHNSON (BEYONCÉ, JAY-Z). ‘Unicorn’ erscheint als CD sowie im Vinyl-Format auf DAWORKS RECORDS. 1993 in Oslo von Sängerin SIMONE LARSEN, Bassist JONNY SJO und dem Schlagzeuger KIM OFSTAD gegründet, die beide ihr Handwerk am renommierten Berklee College Of Music perfektionierten, avancierten D‘SOUND mit ihrem ungemein catchigen Mix aus Pop, Soul, Jazz-Fusion und Drum‘n‘Bass innerhalb kürzester Zeit zu einem der angesagtesten Acts ihrer skandivanischen Heimat.

So erschienen seit ihrem 1996 vorgelegten Albumdebüt ‘Spice Of Life’ (auf dem auch der Jazz-Trompeter NILS PETTER MOLVÆR zu hören ist) bis dato insgesamt sieben hochgelobte (und kommerziell erfolgreiche) Studioalben (sowie ein Best-Of-Album) von der 1998 mit den norwegischen Spellemannprisen prämierten Band. Fünf Jahre nach der Veröffentlichung ihres letzten Erfolgsalbums ‘Signs’ (2014) wartet das für seine fulminanten Liveshows bekannte Neo-Soul-Trio, das in der Vergangenheit bereits mit TILL BRÖNNER und TONY MORELLE / INCOGNITO zusammengearbeitet hatte, jetzt endlich wieder mit einem brandneuen Longplayer auf.

Dabei präsentiert das mit der Sängerin MIRJAM OMDAL neu besetzte Trio auf ‘Unicorn’ 15 brandneue Tracks und einen wunderbar eingängigen Mix aus Soul, Funk und Pop, darunter auch die aktuellen Singles ‘It‘s Just Me’, ‘This Island Is Mine’ und ‘Join Me In My Head’. Unterstützt wurden sie dabei u.a. von hochkarätigen Gastmusikern wie der philippinischen Sängerin und Keyborderin ARMI MILLARE (UP DHARMA DOWN) sowie der amerikanischen Trompeterin ARNETTA JOHNSON, (BEYONCÉ, JAY-Z). Im Herbst werden D‘SOUND auf großer Europatournee sein.

Mir war der Track Mr. Unicorn schon beim Eurovision Song Contest aufgefallen, den fand ich persönlich schon ziemlich cool, entsprechend gespannt war ich auch auf dies Album, das ich sehr gelungen fand. Ich mag die Stimme der Sängerin sehr und kann euch wirklich empfehlen hier mal reinzuhören, meiner Meinung nach schon ein kleiner Geheimtipp.