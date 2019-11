Truth Over Magnitude ist das neueste Album von Conchita Wurst und Rca Deutschland (Sony Music) vom 25. Oktober 2019.

Truth Over Magnitude von Conchita Wurst

Anfang des Jahres 2019 sorgte Tom Neuwirth alias Conchita WURST mit der Veröffentlichung der Elektro-Pop Single „Trash All The Glam“ aus dem kommenden neuen Album „Truth Over Magnitude“ für Furore. Es war die erste Single seines neuen musikalischen Projektes, für das sich der Dreißigjährige WURST nennt.

Anfang des Gemeinsam mit dem Produzenten Albin Janoska und der Komponistin und Autorin Eva Klampfer („Lylit“) schlug er damit nach Jahren des Glam-Pop einen musikalisch neuen, elektronischeren Weg ein und verzichtet fortan darauf, sich selbst und die Facetten seiner Persönlichkeit einzuschränken. Seit dem Sieg beim Eurovision Song Contest 2014 ist zwar das Interesse an der Medienikone Conchita und dem Mix aus Glam-Pop und Diven-Songs ungebrochen. Die neuen, elektronischen Songs von WURST aber sind es, die dem Künstler auf- und abseits der Bühne völlig neue Farbe und Tiefe verleihen. Die Electro-Klangwelten sind tanzbar und begeistern live entweder mit Band oder als DJ-Set mit Instrumentalisten das Publikum. Der kompromisslose Electro-Newcomer WURST fühlt sich auf der großen Bühne genauso zu Hause wie in intimeren Clubs, und öffnet sich der Zuhörerschaft mit seinen neuen Songs mehr als je zuvor.Jahres 2019 sorgte Tom Neuwirth alias Conchita WURST mit der Veröffentlichung der Elektro-Pop Single „Trash All The Glam“ aus dem kommenden neuen Album „Truth Over Magnitude“ für Furore. Es war die erste Single seines neuen musikalischen Projektes, für das sich der Dreißigjährige WURST nennt…

Ich bin so mittelmäßig begeistert von diesem Album. Manche Tracks sind nicht schlecht gemacht, aber der Großteil hat mir eher nicht so gefallen. Auch fand ich waren diese typischen elektro Sounds nicht mehr wirklich mit dabei. Ich glaube ein Conchita Wurst Fan wird viel Freude mit dem Album haben, ich bin nie ein großer Fan gewesen, mochte aber durchaus die Musik. Dies Album hat mich als Musikhörer nicht begeistert aber mach dir einfach mal selbst eine Meinung und höre rein, vielleicht siehst Du das ja ganz anders.