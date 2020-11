Triple 2020: Eine Chronik des FC Bayern in der Königsklasse ist ein Buch aus dem Riva Verlag vom 7. Oktober 2020.

Seit 2013 sehnten die Fans des FC Bayern München ein neuerliches Triple herbei – den Gewinn von Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League in einer Saison. Hansis Jungs sei Dank, ist es nun geschafft. Nach einem nervenaufreibenden Finale gegen Paris Saint-Germain stemmten Neuer, Müller, Lewandowski & Co. den legendären Henkelpott in den Nachthimmel von Lissabon. Ein hochverdienter und glanzvoller Triumph, den man nun nacherleben kann.

Doch damit nicht genug: Bayern-Fans erhalten einen detaillierten Überblick über die Geschichte ihres Lieblingsvereins in der europäischen Königsklasse seit dem ersten Auftritt 1969. Eine Chance, alten Helden wie Gerd Müller, »Bulle« Roth, Stefan Effenberg und vielen mehr wiederzubegegnen.

Wer mich kennt, weiß, ich bin großer Fußball-Fan. Zwar bin ich Fan vom 1. FC Köln, aber schiele auch immer mit einem Auge auf andere Vereine und ob man den FC Bayern nun mag oder nicht, man muss anerkennen, dass diese in den letzten Jahren großartige Erfolge und Leistungen erzielen. Dies, gerade in der Königsklasse wurde nun in diesem Buch festgehalten und ist für Fans ein absolutes Highlight. Auch als nicht Bayern Fan macht es Spaß dieses Buch durchzublättern, weil die Verdienste von Bayern in der Königsklasse einfach wichtig waren und sind für den deutschen Fußball. Ich kann euch dieses Buch daher sehr empfehlen, werft einfach mal ein Auge rein, es lohnt sich sehr.