Trennungsratgeber für Dummies ist ein Buch aus dem Wiley-VCH Verlag vom 1. Juli 2020.

Wurden Sie schon einmal verlassen oder haben Sie sich schon einmal von jemandem getrennt? Trennungen gehören zu den schmerzlichsten Erfahrungen des Menschseins, nicht nur für diejenigen, die verlassen wurden. Dieses Buch begleitet Sie bei einer Trennung, liefert Informationen und fordert zum Handeln auf. Sie erfahren, wie Sie mit Ihren Gefühlen umgehen, Wie Sie Ihr Selbstbewusstsein stärken und was Sie tun und lassen sollten, um eine Trennung erfolgreich zu überwinden, wobei Übungen und Checklisten Sie auf Ihrem Weg begleiten.

Also das nenne ich mal einen guten Ratgeber. Wer gerade eine Trennung durchmacht wird von 1000 Gefühlen eingeholt und man verliert oft den Blick aufs wesentliche. Dieses Buch sorgt dafür einfach mal diese negativen Dinge auch positiv zu sehen oder positiver. Dinge, die wir in einer Trennung einfach nicht erkennen, wie zb. die Erkenntnis, dass wenn man es anderen immer recht macht, sich selbst das eben nicht macht. Oder Bei einer Trennung ist man halt nicht alleine Schuld etc. Das Buch hat so viele Erkenntnisse, die einfach nur hilfreich sind, dass man merkt, wie dies nicht nur Begleiter in einer Trennungsphase sein kann, sondern auch Begleiter in ein schnelleres und glücklicheres Leben.