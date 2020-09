Transhuman von U96 und Wolfgang Flür

Zwei deutsche Elektro-Legenden und -Pioniere auf einem gemeinsamen Album: der Hamburger Dancefloor-Act U96 und WOLFGANG FLÜR (ex-KRAFTWERK) präsentieren zeitlos-futuristische Beats und Melodien. Weltweit bekannte deutsche Musiker mit Vorreiterrolle sind rar, außer vielleicht in der elektronischen Musik. KRAFTWERK sind Ikonen schlechthin, die seit den Siebzigern beispiellos Musikgeschichte schrieben und zu Recht als Urväter aller folgenden künstlichen Klänge gelten. In den Neunzigern war die global entstehende Rave- und Technoszene undenkbar ohne das Erbe der Düsseldorfer – und deutsche Acts sind wieder ganz vorne dabei.

Erste gemeinsame Tracks erschienen bereits vorab, und jetzt kommt mit ‘Transhuman ‘ ein 14 Songs starkes Album, das in bewusster klanglicher und inhaltlicher Reduktion die erstaunlichen Schnittmengen der Epochen prägenden Musiker offenbart. Ein absolutes Highlight zwischen Electro-Pop und Clubmusik! Bonustracks: die aktuelle U96-Single ‘Let Yourself Go ‘ plus Remix.

Boah, mein Mund ging gar nicht mehr zu als ich gehört habe, dass Ex KRAFTWERK Ikone Flür und U96 zusammen ein Album machen. Zwei Ikonen der elektronischen Musik zusammen, das ist wie Weihnachten und Ostern auf einen Tag und entsprechend ist auch ein geiles Album herausgekommen. Die Musik erinnert an diese Zeiten. Damals war ich jugendlich, habe die Musik übelst gefeiert und heute mit ü40 mache ich es ebenso. Das Album ist gelungen, die Musik einfach fantastisch und das ganze Album macht einfach nur Spaß auch nach dem gefühlt 100. Mal hören. Ich kann euch sehr empfehlen hier auch einmal reinzuhören, es lohnt sich sehr.