Tor für Bielefeld!: Die besten Arminia-Spiele aller Zeiten ist ein Buch aus dem Delius Klasing Verlag vom 30. Oktober 2020.

Sein erstes Arminia-Spiel sah Philipp Köster im Mai 1982. Bielefeld schlug Mönchengladbach mit 5:0, und Jupp Heynckes lief auf der Trainerbank der Gäste wutrot an. Seither hat Köster den Klub durch alle Höhen und Tiefen begleitet, von den notdürftig befestigten Dorfsportplätzen der Oberliga Westfalen? bis zu den großen Stadien der Bundesliga. Er rüttelte in Salmrohr am Zaun, fuhr als Spitzenreiter zu den Bayern und verfluchte den Fußballgott, als Arminia im letzter Minute gegen Darmstadt 98 abstieg.

Eine einzigartige Liebeserklärung an die Arminia aus der Feder des 11FREUNDE-Chefredakteurs: Köster erzählt temporeich und humorvoll von den besten Arminia-Spielen aller Zeiten, von triumphalen Siegen und peinlichen Niederlagen, von verregneten Auswärtsfahrten nach Verl und Erkenschwick und von den großen Spielen, an deren Ende Arminia mal wieder aufgestiegen war. Natürlich spielt auch der aktuelle Aufstieg der Arminia in die 1. Bundesliga eine Rolle.

Ich als Fußball-Fan erinnere mich gerne an die Zeiten aus meiner Jugend zurück. Die 90er Jahre waren das und 1997, da erinnere ich mich gut, gelang Arminia der Durchmarsch in die erste Liga. Ich bin zwar kein Bielefeld Fan, hab das damals aber richtig gefeiert, weil Arminia das genau richtig gemacht hat, die Mischung aus erfahrenen Profis wie Thomas von Heesen und jungen Spielern die Bock hatten. Fast einmalig im deutschen Fußball. Auch das Buch berichtet von diesen Zeiten und selbst als nicht Arminia-Fan macht das viel Spaß, ich kann euch das Buch sehr empfehlen.