The Falconeer ist ein Luftkampfspiel von Wired Productions, das am 10. November 2020 auf Steam erschien.

The Falconeer

Werde zum Falconeer und schwebe auf einem verheerend mächtigen Kriegsvogels durch die Lüfte. Lüfte Geheimnisse, die auf dem Meer verloren gegangen sind, während du dich verschiedenen Fraktionen und Clans, die über der Großen Ursee verstreut sind, anschließt oder dich ihnen entgegenstellst. Nutze die Vorteile mehrerer Falconeer-Klassen mit individuellen Werten, Waffen und Kriegsvögeln, die durch das Gewinnen von Schlachten, das Abschließen von Quests, das Entdecken von Geheimnissen oder das Anwenden von Mutagenen oder Gesängen aufgerüstet werden können. Nutze die warmen Aufwinde und die Energie des Ozeans zum Tauchen, Ausweichen, Rollen und Drehen, um dir einen Vorteil zu verschaffen.

Interessantes Projekt, das Luftkampfspiel Genre ist ja eigentlich seit Jahren tot. Leider, ich habe diese Art von Spielen immer gerne gezockt und kann es nicht verstehen, dass solche Spiele niemanden mehr hervorlocken. Ein kleiner Entwickler hat das wohl genau so gerne gezockt wie ich und dieses Spiel ist dabei entstanden. Ich finde es beachtlich, was einer alleine auf die Beine stellen kann, denn das Spiel sieht super aus und spielt sich eben genauso. Das Setting ist interessant. Die Geschichte richtig gut gestaltet, nur mit der Steuerung hat man Anfangs einige kleine Problemchen, das braucht Zeit zum eingewöhnen, wenn man dies aber geschafft hat entfaltet das Spiel seine Stärken die eben auf dem Luftkampf liegen und es fängt an richtig Spaß zu machen. Ein Indie-Titel den ich euch sehr gerne empfehlen kann, schaut ihn euch einfach mal an.