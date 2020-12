The Disco Boys Vol.20 ist eine Compilation von Weplay Music (Edel) aus dem Jahr 2020.

Ein Vierteljahrhundert reisen die dynamischen Sonnenbrillenträger nun schon durch die europäische Clublandschaft und sorgen mit ihrem einzigartigen Stil für Ekstase auf den Dancefloors! Seit 2012 haben Gordon und Raphael aka The Disco Boys ihre musikalischen Zelte bei WEPLAY aufgeschlagen und landeten seinerzeit mit ihrem ersten Track auf dem Kölner Label („Around The World“) direkt einen Chart-Erfolg. Es folgten sechs weitere erfolgreiche Singles und auch die legendäre Compilation-Serie wurde natürlich fortgeführt.

Niemand sonst weiß aktuellen Sound so gut mit den besten Classics zu vereinen wie diese Vollblut-DJs! Aus einer Vielzahl von Genres wie House, Electro, Disco, Funk, Indie, Nu Disco und Deep House kreieren The Disco Boys einzigartige Sets. So ist es nicht verwunderlich, dass die gleichnamige Compilation immer wieder die iTunes Charts und die offiziellen Media Control Charts stürmt!

Vor einiger Zeit habe ich mal ein Interview mit den Disco Boys machen dürfen, ich hatte gefragt warum man einfach nur die Sampler durchnummeriert hat, ich fand das etwas unkreativ, strotzen die beiden doch auch auf diesem Sampler wieder vor Kreativität.

Das war nicht sehr kreativ, noch stimmt die Nummer der Kompilation mit dem Veröffentlichungsjahr überein. Unverwechselbar werden die CDs durch unsere Musikauswahl. Interessanter waren da sicher die Tourmottos wie “Goldrausch” oder “Two on Tour” oder die Untertitel der einzelnen CDs der aktuellen Ausgabe: “Floorfiller”, “Secret Weapons” und “Partystarter”.

Das komplette Interview könnt ihr hier lesen. Kommen wir aber zu diesem Sampler zurück, der mir mal wieder mehr als gefallen hat. Ich bin einfach mit den Disco Boys aufgewachsen, ich liebe den unverwechselbaren Sound und vor allem diesen Umfang. Dieser Sampler darf bei niemanden fehlen, der was auf guten Sound hält. Viel Spaß beim Hören.