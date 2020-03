Sporternährung kompakt: Der Weg zur optimalen Ernährung ist ein Buch aus dem Meyer & Meyer Sportverlag vom 25. Februar 2020.

Sporternährung kompakt

In diesem Buch wird auf leicht verständliche Art der Zusammenhang zwischen einer bewusst gestalteten Ernährung und dem persönlichen Potenzial bei der Sportausübung erläutert. So erfährt der Leser z. B., wie sich der eigene, tägliche Energiebedarf bestimmen lässt, welche Nährstoffe in Bezug auf die Energiegewinnung des Organismus eine Rolle spielen, welche Bedeutung Vitamine bzw. Mineralstoffe speziell für den Athleten haben und wie es gelingt, eine optimale Versorgung mit Flüssigkeit zu gewährleisten. Darüber hinaus werden auch Aspekte wie vegetarische Ernährung und Nahrungsergänzungsmittel angesprochen. In der zweiten Auflage finden sich zudem Rezeptideen fürs Frühstück und für Hauptmahlzeiten. Zielgruppe dieses handlichen Ratgebers sind primär ambitionierte Fitnesssportler; allerdings ist er auch für Sportwissenschaftler und Studierende geeignet.

Die wichtigste Regel bei der Sporternährung ist „Ernähren sie sich ihrem Energielevel bewusst“ und genau das weiß dieses Buch und genau das ist auch die erste Regel in diesem Buch, auf dem alles aufgebaut wird. Gerade wenn man sportlich unterwegs ist, vielleicht gerade anfängt und auch noch nicht ganz genau die Ahnung von Ernährung hat, dann ist dieses Buch genau das Richtige für euch. Es bietet einen detaillierten ersten Einblick und sorgt dabei für Durchblick. Meine klare Empfehlung also.