Spannende Romane aus dem Luzifer Verlag möchte ich euch heute vorstellen.

EQUALIZER – KILLED IN ACTION: Michael Sloan, der Miterfinder der Kultserie »Der Equalizer – Der Schutzengel von New York« – welche die Basis für das Kino-Remake mit Denzel Washington in der Titelrolle bildet – führt die Geschichte um den mysteriösen ehemaligen Geheimagenten Robert McCall fort, der immer dann zur Stelle ist, wenn Menschen in ausweglosen Situationen seine speziellen und oftmals tödlichen Fähigkeiten benötigen. Haben Sie Schwierigkeiten? Wissen Sie keinen Ausweg mehr? Dann rufen Sie den Equalizer…

HOYT – DER KILLER VON FOREST GROVE: Manche Geschichten, die man sich am Lagerfeuer erzählt, sind wahr … Fünfundzwanzig Jahre ist Cyrus Hoyts berüchtigter Amoklauf im Camp Forest Grove nun her. Fünfundzwanzig Jahre, seit Melanie Holden den Killer tödlich verwundet zurückließ und mit knapper Not entkommen konnte. Doch ihre Erinnerungen und ein lukratives Angebot zwingen sie, an den Ursprungsort ihrer Albträume zurückzukehren. Dort stößt Melanie auf ein lange gehütetes Geheimnis – und die Morde beginnen erneut …

EIN ZOMBIE KOMMT SELTEN ALLEIN: Ein Ex-Sträfling mit großer Klappe, eine schießwütige Teenagerin und ein blitzgescheiter Hüne stolpern in eine Zombieapokalypse … Unverhofft aus einem Gefangenentransporter entlassen zu werden, ist an sich eine gute Sache. Dumm nur, wenn der Grund dafür Horden geistloser, blutrünstiger Zombies sind. Diese haben die ganze Welt in ein Irrenhaus verwandelt, in dem es nur noch ums Überleben geht. Aber wer sagt, dass man das ganze Elend nicht auch mit Humor nehmen kann? Vor allem, wenn der Protagonist schneller mit Pointen um sich schießt als das beste Maschinengewehr …

Ihr wisst ja, ich bin nicht so der große Romanleser, aber hin und wieder schnappe ich mir den ein oder anderen und greife dabei immer gerne auf die Romane vom Luzifer Verlag zurück, weil diese, wie eben auch die drei hier erwähnten, geschrieben sind, dass sie sich wie ein Film in einem Rutsch durchlesen lassen. Spannend von der ersten Minute an, mag man die nicht mehr weglegen. Da ich in den letzten Tagen und Wochen wieder einige hier hatte, möchte ich euch diese hier kurz empfehlen. Hier könnt ihr bedenkenlos zugreifen.