So passiert mir Gott: Wie Menschen Gott vertrauen ist ein Buch aus dem Brendow Verlag vom 29. Juli 2020.

So passiert mir Gott: Wie Menschen Gott vertrauen

Menschen und ihr Weg mit Gott. Kaum ein Erlebnis gleicht da dem anderen. Jede Begegnung mit dem Höchsten ist ein Unikat. Für den einen passierte sie eher zufällig wie das Treffen eines Freundes auf offener Straße, eine andere erkennt rückblickend plötzlich eine Art roten Faden in ihrem Leben, den Gott wie einen Plan seit vielen Jahren mit ihr verfolgt. Gerade diese Unterschiedlichkeit im Erleben macht die wahren Berichte, die Herausgeber Holger Speier gesammelt hat, zu einem besonderen Erfahrungsschatz, wie Gott führt, bewahrt, beschenkt und ermutigt. Sie erzählen von der Kraft, wie Gott in Situationen eingegriffen und das Leben von Menschen verändert hat.

Das Buch möchte Mut zum Glauben machen. Die 33 Geschichten von Menschen im Alter zwischen 10 und 80 Jahren erzählen von dem Ringen, sich auf Gott einzulassen, und der authentischen Verbindung zu Gott, die in der Alltäglichkeit des Lebens gesucht wird. Auch wenn der Weg jedes einzelnen Menschen mit Gott ein ganz individueller ist, so sind die gesammelten Erlebnisse vielleicht für manch einen ein Ansporn zum Nachglauben.

Wie kann man sich diese Geschichten vorstellen? Es sind kurze Biografien von Menschen, die zb. etwas schlechtes erlebt haben und es sich dann irgendwann verändert nachdem sie zum Glauben gefunden haben. Ich bin da eher skeptisch, weil ich nicht daran glaube, dass man Alkoholkonsum mit Gottes Hilfe abstellen kann. Ich glaube viele Alkoholkranke beten zu Gott und nicht jedem wird geholfen, nicht jeder schafft den Absprung, aber wie gesagt, ich sehe das eher kritisch. Ich glaube aber auch, dass wenn man ganz fest an etwas glaubt man eine Gewisse Kraft aus Dingen ziehen kann und für die von euch, die eben fest an Gott glauben, für die denke ich wird dieses Buch auch etwas sein. Schaut es euch also einfach selbst mal an.