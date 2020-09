Sendeschlusstestbild von Wingenfelder

WINGENFELDER Neues Album SendeschlussTestbild Limitierte Jubiläums-Edition – als Doppel-CD im Digipac sowie als Doppel-Vinyl erhältlich, VÖ: 18.09.2020 Nach dem großartigen Erfolg von Sieben Himmel hoch inklusive #9 der deutschen Albumcharts sowie unzählig begeistert gefeierten Liveshows feiern WINGENFELDER 2020 ihren 10. Band-Geburtstag. Und das äußerst gebührend – mitsamt neuem Album SendeschlussTestbild mit 10 Studio und 10 Live Tracks (VÖ: 18.09.2020). Ihre für Mai geplante Jubiläums-Tournee musste allerdings aufgrund der aktuellen Auflagen ins Frühjahr 2021 verschoben werden.

Der Tourstart der SendeschlussTestbild-Konzerte findet nun am 19.02.2021 im Capitol Hannover statt. WINGENFELDER sind die Brüder Kai und Thorsten Wingenfelder. Köpfe der Band Fury In The Slaughterhouse. 2010 wurde ihr Bandprojekt WINGENFELDER aus der Taufe gehoben seitdem begeistern die beiden ihre Fans mit ihrem ganz eigenen Stil. Die Vorfreude auf das Jubiläum ist groß. Kai Wingenfelder fasst es so zusammen: Wow, 10 Jahre durch! Alles neu, alles auf Deutsch, vier Studioalben, eine Live-Akustik-CD und jetzt Nummer 5: SENDESCHLUSSTESTBILD.

Aber Sendeschluss ist längst noch nicht! Ich finde, gerade jetzt ist es wichtiger denn je, zu sagen was man denkt und fühlt. Genau das haben wir mit diesem Album getan. Es ist ein Geschenk, dass wir das tun können, was wir lieben und das sich das so viele Menschen anhören. Los gehts! Für Thorsten Wingenfelder sind es: 10 Jahre WINGENFELDER, 10 Jahre Geschichtenerzählerrock . Immer mehr Menschen, die unsere Songs und Stories zum Soundtrack ihres Lebens machen. Das lässt einen schon dankbar und demütig in so ein Jubiläum gehen. Mit dem neuen Album und unserer Jubiläums-Tournee habe ich gerade das Gefühl, dass wir wieder am Anfang einer neuen, spannenden Entwicklung für uns WINGENFELDER stehen. Es wird ein Fest!

Ich. muss sagen, das Album hat mir richtig gut gefallen auch wenn ich ehrlich sein muss und die Band vorher noch gar nicht so kannte. Für mich war das eine große Überraschung und ich habe mich gefragt, wie die Band so lange an mir vorbei gehen konnte. Lasst sie nicht auch an euch vorbei gehen, hört unbedingt mal rein.