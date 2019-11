Santiano – MTV Unplugged von We Love Music (Universal Music) vom 18. Oktober 2019.

Santiano – MTV Unplugged

Wenn MTV zu einer der legendären Unplugged-Produktionen einlädt, ist das für jeden Künstler ein Ritterschlag. Die einzigartige TV-Konzertreihe steht für die Verbindung von musikalischen Genres, einmaligen Kollaborationen und purem Musikgenuss ohne Verstärkung – auf die Bühne gebracht von den erfolgreichsten und versiertesten Musikern der Welt. Nach vier Nummer-Eins-Alben in Folge ist jetzt die Zeit auch für Santiano reif, sich in die Serie der großen Unplugged-Stars einzureihen und ihrer beeindruckenden Karriere den nächsten Meilenstein hinzuzufügen.

Das Album „MTV Unplugged“ präsentiert die größten Hits der Band in akustischem Soundgewand und umfasst spektakuläre Gastauftritte wie zum Beispiel mit Rapper und Produzent Alligatoah, bei denen Songs entstehen, die es so nur auf einem MTV Unplugged-Album geben kann.

Ich finde diese MTV Unplugged Auftritte von nationalen Künstlern immer genial, es gab noch keines was ich irgendwie nicht gut fand, daher habe ich mich besonders wieder gefreut. Santiano sind dafür aber auch perfekt geeignet, diese Stimme, einfach der Hammer. Besonders toll das Duett zusammen mit Angelo Kelly beispielsweise. Ach, ich bin so schwer begeistert von dieser CD, dass ich sie euch am liebsten allen kaufen würde. Hört unbedingt mal rein.