Rugby: Alles, was man wissen muss ist en Buch aus dem Meyer & Meyer Verlag vom 19. August 2019.

Rugby: Alles, was man wissen muss: Seit den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro erfährt der Rugbysport weltweit einen enormen Boom. Insbesondere das olympische 7er-Rugby ist weltweit auf dem Vormarsch und mehr als 12 Millionen Menschen jeden Alters und Geschlechts in mehr als 120 Ländern spielen das Spiel mit dem „Ei“. Dabei vermittelt die sehr physische, dynamische und spektakuläre Sportart die Werte wie Teamgeist, Fairness, Respekt und Disziplin.

Aber nicht nur die Zahl der Rugby Spielerinnen und Spieler steigt weltweit. Das Medien- und Zuschauerinteresse am Rugby World-Cup, der 7er Rugby-Weltmeisterschaft und den World Series Turnieren nahm in den vergangenen Jahren beständig zu und so ist der Rugby World-Cup mittlerweile nach den Olympischen Spielen und den Fußball Weltmeisterschaften das drittgrößte Sportereignis der Welt. Auch in Deutschland – bisher eine Randsportart – steigt das Interesse an Rugby stetig und die Mitgliederzahlen der Vereine haben durchweg zweistellige Zuwachsraten. Keine Mannschaftssportart verzeichnete in den vergangenen Jahren einen solchen Zuschuss. In seinem Buch „Rugby: Alles, was man wissen muss“ gibt der Sportmanager Ralf Iwan eine Einführung in die globale Sportart Rugby.

Der Leser bekommt in der kleinen Regelkunde die wesentlichen Elemente des Spiels vermittelt, kann das klassische 15er Rugby vom olympischen 7er Rugby unterscheiden und bekommt einen Einblick in die Historie des Sports. Der Autor stellt die bekanntesten Protagonisten des Sports – Spieler, Macher und Manager der Sportart – ebenso vor, wie die bekannten Ligen und Veranstaltungsformate, vom Rugby-World-Cup bis zur Sevens World Series. Dabei wagt der Autor einen Ausblick für Deutschland und international für die Sportart über den 2019 stattfindenden Rugby World Cup in Japan hinaus.