Root Cause ist eine Dokumentation mit u.a. Ben Purser, Kerith Atkinson und Oliver Bailey von Busch Media Group aus dem Jahr 2019.

Root Cause

Root Cause basiert auf wahren Begebenheiten und erzählt die außergewöhnliche Geschichte eines Mannes, der sich auf eine 10-jährigen Reise um die ganze Welt begibt, um die Ursache seiner Panikattacken und Angstzustände, chronischen Müdigkeit, Übelkeit, Schwindel, Unruhe und Schlaflosigkeit zu erforschen. Seine Suche führt zu einem äußerst beunruhigendem Ergebnis, der Wurzel allen Übels.

Interviews mit renommierten Ärzten und weltweit führenden Gesundheitsexperten, Spezialisten für die Behandlung chronischer Schmerzen, Toxikologen und Zahnmedizinern offenbaren schockierende Einblicke in die Gefahren einer Wurzelbehandlung. Erfahren Sie, wie ein infizierter Wurzelkanal das Immunsystem nachhaltig schädigt und lebensbedrohliche Krankheiten wie Brustkrebs, chronische Erkrankungen des gesamten Köpers oder Herzinfarkte verursachen kann.

Root Cause deckt die größte Verschleierung in der Geschichte moderner Zahnmedizin auf! Dieser Film wird Ihre Sichtweise auf die ganzheitliche Gesundheit für immer verändern. Dieser Film trifft einen Nerv!

Puh, was für eine Dokumentation. Ich bin richtig erschrocken, was so ein Zahn, bzw. eine Wurzelbehandlung alles auslösen kann. Anhand einer, zwischendrin amüsanten Geschichte, merkt man wie heftig diese Behandlung das Immunsystem schädigen kann. Hier müsst ihr mal reinschauen, ich kann es nicht nur empfehlen, ich würd euch gerne dazu zwingen hier reinzuschauen, weil es vielleicht auch die Lösung einiger Probleme sein kann für jeden, der mal eine Wurzelbehandlung hatte.