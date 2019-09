Roll With Me ist das neueste Album von Natasha Bedingfield und We Are Hear (Universal Music) vom 6. September 2019.

Roll With Me von Natasha Bedingfield

Die GRAMMY® nominierte Sängerin und Songwriterin Natasha Bedingfield kehrt nach neun Jahren mit einem neuen Album zurück. Auf „Roll With Me“ zu hören sind sowohl gefühlvolle Songs wie „Roller Skate“ aber auch ansteckenden Pop-Edelsteine wie „Kick It“. Produziert von der mit Multiplatin ausgezeichneten Produzentin Linda Perry (Christina Aguilera, P!nk und Alicia Keys) und veröffentlicht auf We Are Hear, das von Linda Perry und Kerry Brown geführte Label. Natasha sagt zu ihrem neuen Album: „Ich wollte Musik machen, die Menschen bewegt. Das Album ist hell und kühn, aber andererseits auch roh und ehrlich.“

Was soll man schon groß sagen zu dem Album, es ist gut geworden, was kein Wunder ist, wenn Produzenten wie Linda Perry dahinter stecken. Das hat mir großen Spaß gemacht zu hören. Zwar war nun für mich kein Track dabei wo ich sagen würde, dass ich diesen 20 Mal hintereinander höre, aber dennoch ein gelungenes Album, das mir Spaß gemacht hat und das ich euch sehr empfehlen kann, wenn ihr die Stimme von Natasha Bedingfield gerne hört.