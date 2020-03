Résistance Mondiale von Mal Élevé

Résistance Mondiale ist das neue Album von Mal Élevé und Ferryhouse Productions (Rough Trade) vom 20. März 2020.

Mal Élevé nimmt seinen Künstlernamen ernst: Seine Musik ist „schlecht erzogen“ – sie hält sich nicht an Regeln, stellt sich gegen die Norm. „Direkte Aktion, weltweiter Widerstand, gegen den Strom“ beginnt der Opener seines Debüt-Albums, der Titelsong „Résistance mondiale“. Der ehemalige Frontsänger von Irie Révoltés fackelt nicht lange, sondern geht gleich auf die Barrikaden. Sein erstes Solo-Album ist eine Kampfansage gegen Faschismus und Kapitalismus und zugleich ein Aufruf zur weltweiten Solidarität. „Résistance mondiale“ trägt das Statement in die Welt hinaus, dass eine andere Welt möglich ist. Eine Welt, ohne Grenzen, Rassismus und Ausbeutung. Mit dieser Message macht Mal Élevé genau da weiter, wo er mit seiner Band Irie Révoltés aufgehört hat. Fast 20 Jahre lang war er mit Irie Révoltés unterwegs. Weit über Deutschland hinaus brachten die Musiker mit ihrer Mischung aus Reggae, Dancehall, Ska, Rap und Punk tausende Menschen in Bewegung. Und das nicht nur auf über 500 Konzerten in mehr als 25 Ländern, sondern auch auf unzähligen Demonstrationen und politischen Aktionen. Irie Révoltés verbreiteten die Message, dass wir eine Utopie leben können – wenn wir gemeinsam dafür kämpfen. Diesen Weg setzt Mal Élevé nun als Solo-Künstler fort. Die Revolution geht weiter.

Einfach nur ein geniales Album, ich bin selbst immer noch sehr überrascht, weil ich Mal Élevé so gar nicht auf dem Schirm hatte, also noch nie etwas gehört und dann kommt da so ein geiles Album raus. Die Texte, halb auf deutsch und halb auf französisch, gepaart mit einer geilen Ska Musik, machen einfach nur extrem viel Laune. Dabei regen die Texte extrem zum Nachdenken an und Mal Élevé schafft es eben nicht nur gute Laune zu verbreiten, sondern auch vielseitig über dies Album nachzudenken und daher meine ganz klare Kaufempfehlung.

