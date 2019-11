Remember Disco von TMCA

Remember Disco ist das neueste Album von TMCA und Electrola (Universal Music) vom 1. November 2019.

Es gibt einen Musikstil, der irgendwann alle zum Tanzen bringt: DISCO. Das Genre, das wie kein anderes Glücks-Vibes auf dem Dancefloor verbreitet, eroberte in den 70ern vom New Yorker Underground aus die Welt und läuft bis heute auf fast jeder gut gelaunten Party. Höchste Zeit, dass jemand das Fieber aufleben lässt und die Discokugel endlich auch wieder auf der Livebühne anwirft: TMCA sind vier internationale Spezialisten, die sich dieser Mission angenommen haben und mit der geballten Vocalpower der vier Megaperformer kommt hier ultimatives DISCO-Feeling für das aktuelle Jahrtausend.

Dabei spielen auch die verschiedenen Kulturen und DISCO-Geschichten des Vierers eine Rolle, denn TMCA kopieren nicht einfach den 70er Style, sondern bringen ihn mit 90er Dance, modernster Produktion und ganz eigenen Einflüssen zusammen. MACHT PLATZ ZUM TANZEN HIER KOMMEN TMCA

Ich finde die Idee total klasse so alte Disco Songs etwas aufzufrischen. Das sind hier so Tracks die ich auch heute noch immer gehört habe. Sein wir ganz ehrlich, wer singt heute nicht noch lautstark bei Daddy Cool mit? Ich auf jeden Fall. Bei dieser CD habe ich auch lautstark mitgesungen, kurzweilig ist das echt unterhaltsam. ich frage mich natürlich wie es mit der Band weitergehen kann, so ohne ganz eigenes, aber das wird sich zeigen, bis dahin machen diese Tracks erst einmal jede Menge Spaß. Hört also einfach mal rein.