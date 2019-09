Redeangst war gestern!: In 10 Schritten zum Erfolg ist ein Buch aus dem UTB Verlag vom 11. Juni 2019.

Das Studium ist ein spannender neuer Lebensabschnitt mit vielen unbekannten Situationen: Gespräche mit anderen Studierenden, Sprechstunden beim Professor, Referate, Gruppendiskussionen und mündliche Prüfungen. Wer beim Gedanken daran nervös wird, hat es schwer. Dieses Buch unterstützt Leser dabei, ihre Redekompetenz zu erweitern und bestehende Hemmungen oder Ängste zu überwinden.

Das Buch hätte ich schon vor einigen Jahren in meiner Ausbildung gebraucht. Weil ich seit dem viele Vorträge halte und vor einigen Menschen rede und Dinge vorstelle. Ich hatte da am Anfang wirklich Schwierigkeiten damit und musste mir das, was hier in dem Buch dargestellt wird über lange Zeit selbst beibringen, was sehr anstrengend war. Daher kann ich euch, solltet ihr das genau so benötigen wie ich damals, das Buch sehr empfehlen.