PowerShell für Dummies ist ein Buch aus dem Wiley-VCH Verlag vom 7. August 2019.

PowerShell für Dummies

Was kann die neue PowerShell auf den verschiedenen Betriebssystemen? Was kann sie nicht? Dieses Buch bietet eine praxisorientierte Einführung in die PowerShell-Welt mit vielen Beispielen. Lernen Sie wichtige Cmdlets, die Arbeit mit Objekten und den Gebrauch von Funktionen, Skripten und Modulen kennen. Für Umsteiger sind besonders die Unterschiede zur Windows PowerShell interessant. Grundlegende Kenntnisse im Umgang mit Windows, Linux oder macOS sind zum Verständnis des Buchs völlig ausreichend.

Vor einigen Jahren hatte ich mich mich ziemlich mit der PowerShell beschäftigt und dort viel programmiert. Ich wollte da mal wieder mit anfangen um einige Lösungen für einige Dinge hier zu finden, das wäre nun zu weit ausgeholt euch das zu erklären. Aber ich stand wie Ochs vorm Berg und hatte das meiste vergessen, also musste ich mein Wissen wieder auffrischen und habe mir dieses Buch dafür besorgt, das genau auf meine Bedürfnisse zugeschnitten war. Wenn man die PowerShell kennt dient das Buch zum Nachlesen von Befehlen und Lösungen. Wenn man blutiger Anfänger ist, ist das Buch auch super geeignet, weil es die PowerShell detailliert erklärt, eine Komplettlösung sozusagen und daher meine ganz klare Empfehlung.