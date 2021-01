Porsche Motorsport / Porsche Sport 2020 ist ein Buch aus dem Gruppe C Motorsport Verlag vom 21. Dezember 2020.

Porsche Motorsport / Porsche Sport 2020

Fast 1.000 Fotos auf 336 Seiten erwarten den Leser im „Porsche Sport 2020“. Die 28. Ausgabe dieser Buchreihe beleuchtet die triumphalen Erfolge sämtlicher Porsche-Rennwagen auf allen Kontinenten – in Amerika, Asien, Australien, Afrika und Europa – sowie den berühmten Langstreckenrennen in Dubai, Daytona, Nürburgring, Le Mans und den grandiosen Erfolg in Spa-Francorchamps. Besonderes Augenmerk legt „Porsche Sport“ in diesem Jahr auf die die Formel E Saison und den Sieg der Klasse GTE bei der European Le Mans Series. Zudem werden viele bedeutende internationale Sportwagen-Meisterschaften und die spannenden Kämpfe in den weltweiten Carrera Cups, den GT3 Cup- und Sprint-Challenges und GT3 Cup Trophies eindrucksvoll beleuchtet. „Porsche Sport“ erscheint seit 1993 jährlich und hat sich in den vergangenen drei Jahrzehnten als Genussmittel für jeden Porsche-Enthusiasten etabliert. Die Statistiken zu den einzelnen Serien machen das Jahrbuch zum einzigartigen Nachschlagewerk; viele teils großformatige Farbfotos von weltweit bekannten Motorsport-Fotografen beeindrucken den Leser immer wieder aufs Neue und die spannenden Texte namhafter Journalisten laden zum Mitfiebern ein. Ein Muss für jeden Porsche-Fan!

Ich hatte mir dieses Jahr den Porsche Sports Cup angesehen, das Finale und war wieder einmal so begeistert davon. Ich weiß auch nicht warum die Marke Porsche gerade auf mich so eine Begeisterung auslöst, das ist der absolute Hammer. Ich liebe die Sounds, die Autos, die Spannung. Das obwohl ich gar nicht so der größte Motorsportfan bin. Ich schaue zb. kaum Formel 1, mich begeistern eigentlich nur diese Porsche Rennen, was zweifellos an den Autos liegt. Mein größter Traum wäre es einmal selbst Porsche zu fahren. Da man diese Rennen allerdings nicht immer im Fernsehen schauen kann und die bei mir auch nicht gerade um die Ecke liegen freue ich mich jedes Jahr auf diese Ausgabe, die alle Cups, Rennen, Fahrer etc. zusammenfasst. Das ist immer ein großes Highlight so eine Gesamtübersicht zu bekommen. Das beste aber ist: Auf YouTube sind viele Rennen noch zu sehen, da schaue ich dann mit dem Buch zusammen immer gerne wieder rein, probierts doch auch einfach mal aus.

Für Porsche-Fans empfehle ich außerdem Edition Porsche Fahrer: Der Porsche-Katalog: Der ultimative Marktführer: Endlich gibt es den ultimativen Porsche-Preisguide. Von kaum einer anderen Marke haben prozentual mehr Gebrauchtwagen überlebt als von den Sportwagenmachern aus Zuffenhausen. Gebrauchtwagen? Als veritable Klassiker, gehandelt zu teils atemberaubend hohen Preisen. Wer den Überblick will, braucht den neuen Porsche-Katalog.