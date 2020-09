Pokémon: Mewtu schlägt zurück – Evolution

Im atemberaubenden CGI-Remake des ersten Pokémon-Films nehmen Ash, Misty und Rocko die Einladung eines geheimnisvollen Trainers an und lernen Mewtu kennen!

Es gibt mittlerweile über 20 Pokemon Filme, der Hype begann vor über 20 Jahren, damals war ich so um die 18 Jahre alt und war mit dem Hype total angesteckt. Spiele, Serie, Filme, das volle Programm. Der erste Pokemon Film hat nun ein Update bekommen und wurde neu verfilmt, komplett in CGI, also animiert. Musste ich natürlich sehen und hat mich so richtig begeistert. Ich kann mich noch erinner, wie ich das Original damals geschaut habe und begeistert war. Ich fand diese CGI Version fantastisch. Mit den anderen neueren Filmen kann ich mich nicht mehr so identifizieren, hier gehts aber zurück zu den Basics. Ich kann es euch einfach nur empfehlen, besonders dann, wenn ihr Fans der ersten Stunde seid, dann wird euch diese Verfilmung auch sehr gefallen.