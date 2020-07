Pastewka – Staffel 10 – Das Serienfinale! ist eine Serie mit u.a. Bastian Pastewka, Sonee Neu, Matthias Matschke, Bettina Lamprecht und Cristina Do Rego von Brainpool Pictures/ MySpass (AL!VE) aus dem Jahr 2020.

Pastewka – Staffel 10 – Das Serienfinale!

Bastian Pastewka, Sonee Neu,Ein Jahr ist vergangen. Bastian kehrt aus Afrika zurück und zum ersten Mal in seinem Leben ist er mit sich und der Welt im Reinen. Daran kann nicht mal die Bruck etwas ändern. Doch ein sehr persönliches Gespräch zwischen ihm und Anne bringt ihn wieder ins Wanken…

Ich bin richtig traurig, die Serie ist leider vorbei. Das war mir bei jeder Folge so bewusst und ich hatte wirklich Probleme die letzte folge zu schauen, weil damit dann wirklich alles vorbei ist. Dafür habe ich einige Wochen gebraucht, ich wollte es einfach nicht wahrhaben, dass diese grandiose Comedy-Serie ein Ende haben soll. Das Ende war aber klasse. Es ist so ein krasses Erlebnis. Mit den Dingen hätte ich nie gerechnet und dennoch bleibt ein gewisser Teil offen, ganz furchtbar, ich hätte das gerne auch noch geklärt gewusst, aber so bleibt es eben offen was jeder von uns sich so dabei denkt. Es hätte auf jeden Fall Potential für eine weitere Staffel, vielleicht entscheidet sich das Ensemble ja in einigen Jahren es noch einmal zu machen, darauf hoffe ich gerade einfach nur noch. Bis dahin kann ich euch die gesamte Serie und natürlich diese letzte Staffel sehr empfehlen.