Oh Yeah! von Dikka

“Oh Yeah!” ist ein Album, das jede Menge macht. Zum Beispiel Mut. Dass man Lachen und sich den Bauch halten muss. Vielleicht auch einfach nur ein gutes Gefühl. Oder sich sogar so sicher und stark fühlt, dass man Dinge schafft, von denen man immer dachte, dass sie unschaffbar sind. Der Sound ist eine Hommage an jenen HipHop, den Mama und Papa aus ihrer Jugend kennen dürften. “Ich geh nicht ins Bett” erinnert nicht ohne Grund an den Rumspring-Refrain von “Jump Around” und wenn “Pommes mit Mayo” im Refrain ein ganz kleines Bisschen nach “Hip Hop Hooray” von Naughty By Nature klingt, gehen sowieso alle Arme hoch.

Ein richtig schönes Album für Kinder, die an Musik herangeführt werden. Keine schlimmen Texte, sondern alles gemächlich, eben kindgerecht gestaltet. Ein bekannter Star ist auch dabei, Mark Forster. Das Lied mit ihm war auch das Beste. Einige Sounds kamen mir bekannt vor von Tracks, die ich in meiner Jugend gehört habe. War auch schön und insgesamt kann ich sagen ist das für Kinder optimal, hier könnt ihr sie ohne Angst zuhören lassen.

Außerdem kann ich euch Kikaninchen Party Mix! empfehlen, auch klasse Musik für Kinder: Kikaninchens größte Hits – ganz neu gemixt in coolem Party-Pop-Sound Kikaninchen, Anni & Christian, das sind die großen Stars der Kinderunterhaltung für die Kleinen. Im Kinderkanal von ARD und ZDF wird bei ihnen täglich gespielt, gesungen und getanzt. Ihre Songs und das berühmte „Dibedibedab!“ sind längst schon Hits, nicht nur im KiKA, auch in der Kita, im Kinderzimmer und auf YouTube oder Spotify.