Nostradamus – Was uns in den nächsten Monaten und Jahren bevorsteht ist ein Buch aus dem Kopp Verlag vom 29. Oktober 2020.

Nostradamus

Mit erschreckender Präzision beschreiben die Prophezeiungen des Sehers Michel Nostradamus die künftigen Gefahren und Katastrophen. Er hat immer wieder recht behalten. Bis heute konnte ihm kein einziger Fehler nachgewiesen werden. Wir ahnen es, wir spüren es und wollen es nicht wahrhaben: Die guten Zeiten, in denen wir zuletzt gelebt haben, neigen sich rasend schnell dem Ende zu. Von einem Frieden auf unserer Welt kann dann keine Rede mehr sein.

Die moderne Finanzwelt wird zusammenbrechen und heftige Naturkatastrophen kündigen sich bereits an. Die sich gegenseitig hassenden Brüder des Islam, Schiiten und Sunniten, stehen sich feindlich und militärisch hochgerüstet gegenüber. Fanatische Gruppen wie zuletzt der IS werden wieder aufblühen und in der ganzen Welt ihre mörderischen Anschläge verüben. Das Land Israel wird mit Atomwaffen ausgelöscht werden: »Wer die zerstörten Städte vorzeitig betritt, wird vom Zorn und der Rache Gottes hinweggerafft werden.« Große Teile der Menschheit werden das alles nicht überleben. Ist sogar ein Dritter Weltkrieg möglich?

Nostradamus versteht sich als Mahner und seine Hinweise sollen uns warnen, damit wir nicht blind in die Katastrophe stolpern. Der erfahrene Autor und Nostradamus-Kenner Kurt Allgeier hat hier sein gesammeltes Wissen über den berühmten Seher ausgebreitet und lehrt den Leser, dessen Warnungen und Mahnungen zu verstehen. Wir sind aufgerufen, diese Vorhersagen ernst zu nehmen. Vielleicht können wir das Schlimmste dann doch noch verhindern?

Schwieriges Thema, ich glaube ja immer noch fest daran, dass wenn ich einige Vorhersagen mache für in 100, 200 oder 1000 Jahren da auch einige von stimmen werden, von daher sehe ich dies ganze Thema mit Nostradamus eher kritisch, finde aber dieses Buch sehr angenehm, weil es Texte von Nostradamus vergleicht, kurz anführt und Situationen gibt, die darauf passen könnten. Ich glaube zwar deswegen immer noch nicht an irgendwelche hellseherischen Fähigkeiten aber finde es spannend wie gut manche Dinge dann doch einfach passen. Ich kann euch zumindest mal empfehlen hier reinzuschauen und wenn du an die Dinge die Nostradamus ankündigst glaubst, wirst du mit diesem Buch mehr als zufrieden sein.